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AlcolirykoZ confirmó concierto en Bogotá: fecha, lugar y dónde comprar las boletas

AlcolirykoZ confirmó concierto en el Movistar Arena de Bogotá el 18 de diciembre de 2026. Conozca los artistas invitados y dónde comprar las boletas.

AlcolirykoZ confirmó concierto en Bogotá: fecha, lugar y dónde comprar las boletas
Foto: Breakfast Live

Noticias RCN

octubre 19 de 2026
04:00 p. m.
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AlcolirykoZ prepara una celebración especial para despedir el 2026.

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La agrupación de rap colombiano confirmó que llevará su tradicional evento El Remate del Año al Movistar Arena de Bogotá, en una noche que reunirá música urbana, ritmos tropicales y canciones que han acompañado las fiestas decembrinas de varias generaciones.

¿Cuándo será el concierto de AlcolirykoZ en Bogotá?

El concierto está programado para el viernes 18 de diciembre de 2026, fecha en la que el grupo llegará por primera vez con El Remate del Año al Movistar Arena, uno de los escenarios más importantes de la capital.

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La presentación tendrá un significado especial para los seguidores de AlcolirykoZ, pues esta celebración nació como una fiesta de barrio y, con el paso de los años, se convirtió en una tradición para cerrar diciembre.

En esta oportunidad, los artistas estarán acompañados por Los Hermanos Aicardi, Afrosound y DJ Zkruel, invitados que aportarán diferentes sonidos a una jornada pensada para cantar, bailar y recordar los clásicos de fin de año.

La propuesta busca reunir a quienes han seguido al grupo desde sus comienzos y a los nuevos públicos que se han acercado a su música.

¿Dónde comprar las boletas para AlcolirykoZ en el Movistar Arena?

Los interesados en asistir podrán consultar la información de boletería a través de la plataforma TuBoleta, canal anunciado para el evento.

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Por ahora, la información compartida no precisa los precios de las entradas ni las localidades disponibles.

El concierto también marcará el cierre de un año significativo para la agrupación originaria de Aranjuez, Medellín.

Durante 2026, Gambeta, Kaztro y Fazeta celebraron sus 20 años de trayectoria con la gira Dos Décadaz, que incluyó presentaciones en Colombia y escenarios internacionales.

Ahora, con El Remate del Año, AlcolirykoZ busca trasladar al Movistar Arena esa esencia de las celebraciones populares que ha acompañado su carrera: rap, música decembrina y un encuentro cercano con su público.

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