Verónica Orozco reveló si tendría dos matrimonios al mismo tiempo como en Simplemente Alicia

La contundente respuesta de Verónica Orozco ante la idea de casarse dos veces al mismo tiempo. ¿Lo haría?

Veronica Orozco en Simplemente Alicia
Foto: IG Veronica Orozco y Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
10:53 a. m.
En medio de una conversación espontánea con sus seguidores en redes sociales, Verónica Orozco habló sobre el matrimonio y aclaró si, en la vida real, sería capaz de llevar una doble relación como la que interpreta en Simplemente Alicia, la exitosa serie de Estudios RCN.

La inquietud surgió durante una dinámica de preguntas en Instagram, donde uno de los usuarios quiso saber si la artista contemplaría casarse con dos personas al mismo tiempo, tal como lo hace su personaje en la producción. La reacción de Orozco no solo fue inmediata, sino completamente contundente.

No, jamás. No sería capaz. Alicia, ¿cómo haces? No, qué cansancio. Imposible. No, no, no.

Con humor, gestos de sorpresa y un evidente tono de agotamiento solo con imaginarlo, la actriz aseguró que jamás podría vivir algo similar, expresando con risas, dejando claro que la compleja vida de su personaje no tiene ningún tipo de espejo en su realidad personal.

Su comentario rápidamente desató conversación entre los internautas, quienes destacaron la sinceridad de la actriz y el peso emocional que implicaría sostener dos matrimonios simultáneamente.

Varios usuarios incluso señalaron que su reacción parecía la de alguien que conoce, aunque desde la ficción, el nivel de estrés que eso puede generar.

La doble vida de Alicia, una trama que atrapó a los televidentes

En la historia de Estudios RCN, Orozco interpreta a Alicia Fernández, una mujer que, por circunstancias de su vida, termina casada con dos hombres que no sospechan nada: Alejo Valdés (Michel Brown), un escritor que simboliza la vida próspera y Pablo (Sebastián Carvajal), un exsacerdote que irrumpe en su vida con una energía humilde completamente distinta.

En la serie, la protagonista intenta equilibrar sus dos mundos mientras enfrenta culpa, enredos y el constante temor de ser descubierta.

Esa mezcla de comedia, drama y tensión ha llevado al público a comparar la ficción con la vida real de la actriz, una conexión que ella misma se encargó de desactivar con humor y firmeza.

