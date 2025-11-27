Altafulla reveló si volvería con Karina García: su respuesta sorprendió

Recordemos que ambos se conocieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia y tuvieron un romance durante todo el año 2025.

¿Qué dijo Altafulla sobre Karina García?

El cantante tuvo la oportunidad de estar en los Premios Luna, donde recibió el reconocimiento de 'Orgullo barranquillero'.

Allí estuvo acompañado de su familia y se mostró feliz y agradecido por todo lo que ha logrado en su carrera musical. En medio de la celebración, tuvo la oportunidad de realizar una entrevista donde lo interrogaron sobre su música y su expareja, Karina García. A llí le preguntaron si volvería a retomar una relación con la modelo.

No, no, no, yo creo que ya cuando se acabó se acaba, es mejor así, destacó el cantante

¿Cómo está Altafulla tras la ruptura con Karina García?

El ganador de La casa de los famosos Colombia habló recientemente sobre su situación sentimental y dejó claro que, en este momento, está completamente soltero. Explicó que no tiene intención de involucrarse emocionalmente con alguien, pues siente que aún no está preparado para iniciar una relación y tampoco desea caer en aventuras pasajeras que puedan distraerlo de sus metas.

Por otra parte, a Karina García le preguntaron en La Mansión de Luinny si existía la posibilidad de retomar su relación con Altafulla. Ella respondió con firmeza que no hay ninguna opción de “reconciliación”.

Tanto Karina como el ganador del reality coinciden en que, por ahora, están centrados en sus proyectos individuales, en fortalecer sus carreras y en seguir creciendo profesionalmente.