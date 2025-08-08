Viajar con propósito: jornada solidaria en Taganga para el bienestar animal

Más de 100 perros y gatos fueron esterilizados gratuitamente y 120 familias recibieron mercados, demostrando que viajar también puede transformar vidas y proteger el medio ambiente.

Un viaje que unió turismo y solidaridad

Taganga, un pintoresco pueblo de pescadores cerca de Santa Marta, fue el escenario de una iniciativa que combinó paisajes paradisíacos con acciones de alto impacto social. Sebastián González, que es parte de nuestra familia y es reconocido por promover el turismo sostenible, se unió a LATAM para llevar medicamentos, alimentos y voluntarios a esta comunidad.

Gracias al programa Avión Solidario, la aerolínea facilitó el transporte de insumos y personas, permitiendo que la misión llegara a destino de forma rápida y segura. El objetivo era claro: mejorar la calidad de vida de los animales y apoyar a las familias más necesitadas.

Más de 100 animales beneficiados en Taganga

Durante la jornada, se esterilizaron aproximadamente 100 perros y gatos, tanto de familias de bajos recursos como en condición de calle. Esta acción no solo mejora el bienestar de los animales, sino que también ayuda a prevenir la sobrepoblación y sus consecuencias en la salud pública.

Para dimensionar su importancia, los expertos explican que una sola hembra no esterilizada puede tener miles de descendientes en pocos años, generando un impacto difícil de controlar.

Ayuda alimentaria para 120 familias

Además de la atención veterinaria, la campaña incluyó la entrega de 120 mercados a hogares en situación de vulnerabilidad. De esta forma, el apoyo fue integral, atendiendo tanto las necesidades de los animales como las de la comunidad.

Estos animalitos nos dan mucho cariño, por eso tenemos que devolvérselo

Expresó uno de los voluntarios, resaltando la conexión emocional que genera este tipo de trabajo comunitario.

LATAM: conectando destinos y causas

El programa Avión Solidario de LATAM ha demostrado que la aviación puede ir más allá del transporte de pasajeros. Para Sebastián González, este es un ejemplo de cómo las empresas pueden vincular su operación con proyectos de impacto social y ambiental.

No sólo conectamos destinos, también conectamos causas

Señaló Sebastián, destacando que viajar con propósito implica actuar con responsabilidad hacia las comunidades y el medio ambiente.

Un modelo de turismo consciente

Acciones como la de Taganga muestran que el turismo puede ser una herramienta de cambio. La combinación de experiencias de viaje con actividades solidarias fortalece el vínculo entre visitantes y comunidades, y deja una huella positiva que trasciende la estadía.

🌍✈️ Viajar con propósito es posible, y cuando empresas, viajeros y comunidades se unen, el resultado es un turismo más humano, responsable y transformador.

Contenido Patrocinado.