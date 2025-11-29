Así es viajar por Guanajuato: el recorrido ideal entre Pénjamo, Dolores Hidalgo y San Miguel de Allende

Guanajuato se consolida como uno de los destinos favoritos de México para viajeros internacionales, entre ellos colombianos.

RELACIONADO La impactante historia detrás de la leyenda de las momias de Guanajuato

Su mezcla de ciudades coloniales, zonas arqueológicas, rutas gastronómicas y paisajes culturales permite crear itinerarios completos en pocos días.

Se pudo conocer esta hermosa ciudad gracias a un recorrido organizado con el apoyo de la Secretaría de Turismo de Guanajuato.

Sabores, tradición y cultura: así inicia un viaje por Pénjamo

Todo comienza en el municipio de Pénjamo, un territorio reconocido por la producción de tequila y por su riqueza gastronómica.

Restaurantes como El Alma de la Cocina y San Pancho Bistro permiten conocer los sabores locales, mientras actividades agrícolas como la jimar agave y degustar tequila en espacios como Rancho El Coyote acercan a los visitantes a una tradición profundamente mexicana.

Uno de los puntos más destacados en Pénjamo es la Hacienda Corralejo, lugar histórico donde se combina arquitectura colonial, paisajes agaveros y tradición productiva. Allí, los visitantes pueden recorrer bodegas, antiguas casonas y degustar cocina típica.

Guanajuato capital: historia viva, arquitectura y sabor

La ruta continúa hacia Guanajuato Capital, una de las ciudades más emblemáticas de México y Patrimonio de la Humanidad.

Y es que pasear por sus callejones, plazas y túneles permite entender por qué es considerada una joya del turismo cultural. Paradas como el Mirador del Pípila, el Centro Histórico, los teatros y las plazuelas tradicionales hacen que la ciudad sea un destino ideal para quienes buscan historia y fotografía urbana.

La experiencia en la capital incluye gastronomía de alto nivel en restaurantes como Mestizo y Casa Valadez, además de actividades diferenciadas como una cata de chocolates con vino guanajuatense, una combinación que resalta el potencial vinícola del estado.

Dolores Hidalgo: música, independencia y tradición mexicana

El recorrido también llevó al Pueblo Mágico de Dolores Hidalgo, cuna de la Independencia de México. Allí, se puede conocer la vida y obra de José Alfredo Jiménez en su museo y mausoleo, recorren cantinas históricas, visitan la parroquia central y prueban las tradicionales nieves artesanales con sabores únicos del estado.

También lo pueden visitar en el icónico cementerio de hidalgo, cuya tumba se volvió un lugar turístico.

En Dolores Hidalgo, restaurantes como El Fruty y Aurora’s Steak House, además del Hotel Anber, ofrecen una experiencia que mezcla gastronomía típica y tradición cultural.

San Miguel de Allende: arte, diseño y una de las ciudades más bellas del mundo

Finalmente, el viaje culmina en San Miguel de Allende, reconocida mundialmente como una de las mejores ciudades para visitar.

Allí se exploró Fábrica La Aurora, un centro artístico y de diseño con galerías, talleres y espacios creativos. También se vivió un taller de cartonería, ideal para quienes buscan experiencias culturales auténticas.

Es imperdible caminar la Parroquia de San Miguel Arcángel, el parque principal y la Plaza Cívica, íconos de esta ciudad reconocida por su belleza arquitectónica.

La oferta gastronómica incluye restaurantes como Zibu y Milagros Terraza, mientras que el Hotel Real de Minas San Miguel brinda alojamiento con servicios importantes.

¿Por qué Guanajuato es un destino imperdible?

Guanajuato combina clima agradable durante la mayor parte del año, excelente conectividad terrestre, oferta hotelera variada y una gastronomía que une tradición y creatividad.

Sus ciudades ofrecen experiencias culturales profundas, mientras que sus Pueblos Mágicos permiten conectar con raíces históricas y artesanales.

En cinco días, es posible recorrer zonas arqueológicas como Plazuelas, disfrutar rutas de tequila, explorar ciudades coloniales, descubrir arte y diseño contemporáneo, probar algunos de los mejores restaurantes de la región y conocer espacios que cuentan la historia de México.

Así las cosas, Guanajuato demuestra por qué está entre los destinos más recomendados de México para viajeros internacionales, pues es un territorio donde cada ciudad ofrece una identidad propia y una experiencia que perdura en el tiempo.