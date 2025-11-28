CANAL RCN
Colombia Video

Cartagena reduce delitos con operativos urbanos y marítimos: autoridades refuerzan seguridad para el turismo

Según la Policía Metropolitana, Cartagena registra una reducción en homicidios, hurtos a personas y motocicletas.

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
04:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La seguridad se ha convertido en prioridad para Cartagena, donde las autoridades locales han desplegado operativos urbanos y campañas de control para frenar el microtráfico y reducir las cifras delictivas.

Gran Malecón del Mar de Cartagena, una obra de 50 millones de dólares que transformará el turismo
RELACIONADO

Gran Malecón del Mar de Cartagena, una obra de 50 millones de dólares que transformará el turismo

El plan de desarme, considerado exitoso, permitió la incautación de más de 48 armas de fuego en apenas 20 días, mientras la presencia policial se mantiene constante en zonas históricamente afectadas por bandas criminales.

Operativos marítimos y articulación comunitaria

La estrategia también se extiende al mar, con el apoyo de la Infantería de Marina en operativos que buscan garantizar tranquilidad a residentes y visitantes.

Cartagena reactiva proyecto de protección costera que estaría listo en junio de 2026
RELACIONADO

Cartagena reactiva proyecto de protección costera que estaría listo en junio de 2026

Tras un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, se definió la intervención focalizada en sectores críticos mediante presencia permanente de la fuerza pública.

Avances en seguridad a través de la articulación entre autoridades y comunidad

Según la Policía Metropolitana, Cartagena registra una reducción en homicidios, hurtos a personas y motocicletas, así como en casos de violencia intrafamiliar frente al año anterior.

El primer colegio oficial en funcionar con energía solar está en Cartagena: reducen costos y ayudan al medio ambiente
RELACIONADO

El primer colegio oficial en funcionar con energía solar está en Cartagena: reducen costos y ayudan al medio ambiente

Estos avances son resultado del trabajo articulado entre autoridades civiles, fuerza pública y comunidad, que buscan consolidar la convivencia y mejorar la percepción de seguridad en el distrito.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cartagena

Gran Malecón del Mar de Cartagena, una obra de 50 millones de dólares que transformará el turismo

Fiscalía General de la Nación

Fiscalía solicita audiencia contra el exministro Leyva por presuntas irregularidades en licitación de pasaportes

avianca

Avianca enfrenta disrupción operativa por actualización urgente en aviones Airbus A320

Otras Noticias

Selección Colombia Femenina

🔴 EN VIVO 🔴 Bolivia 0 - 0 Colombia, Liga de Naciones Femenina: vea el partido en directo

Colombia enfrenta a Bolivia en la Liga de Naciones Femenina desde La Paz. Con Linda Caicedo como figura, la Tricolor busca mantener el liderato y sumar rumbo al Mundial.

Secretaria de Movilidad

Alerta en Bogotá: más de 20.000 vehículos a nombre de persona indeterminada podrían ser inmovilizados

Más de 20.000 vehículos en Bogotá figuran a nombre de persona indeterminada y podrían ser suspendidos o inmovilizados.

Redes sociales

"Buenos recuerdos": Martha Bolaños compartió emotivo mensaje tras el fallecimiento de Conrado Osorio

Nicolás Maduro

Maduro y Trump hablaron por teléfono hace una semana: lo que se dijeron

Cuidado personal

Expertos revelan los riesgos sobre el exceso de entrenamiento: ¿cuáles son las señales de advertencia?