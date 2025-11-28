Cartagena reduce delitos con operativos urbanos y marítimos: autoridades refuerzan seguridad para el turismo

La seguridad se ha convertido en prioridad para Cartagena, donde las autoridades locales han desplegado operativos urbanos y campañas de control para frenar el microtráfico y reducir las cifras delictivas.

El plan de desarme, considerado exitoso, permitió la incautación de más de 48 armas de fuego en apenas 20 días, mientras la presencia policial se mantiene constante en zonas históricamente afectadas por bandas criminales.

Operativos marítimos y articulación comunitaria

La estrategia también se extiende al mar, con el apoyo de la Infantería de Marina en operativos que buscan garantizar tranquilidad a residentes y visitantes.

RELACIONADO Cartagena reactiva proyecto de protección costera que estaría listo en junio de 2026

Tras un consejo de seguridad con el ministro de Defensa, se definió la intervención focalizada en sectores críticos mediante presencia permanente de la fuerza pública.

Avances en seguridad a través de la articulación entre autoridades y comunidad

Según la Policía Metropolitana, Cartagena registra una reducción en homicidios, hurtos a personas y motocicletas, así como en casos de violencia intrafamiliar frente al año anterior.

Estos avances son resultado del trabajo articulado entre autoridades civiles, fuerza pública y comunidad, que buscan consolidar la convivencia y mejorar la percepción de seguridad en el distrito.