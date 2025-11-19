Vidente causó alarma tras lanzar predicción sobre posible estallido

El vidente colombiano realizó una fuerte predicción sobre lo que, según él, ocurrirá en las próximas semanas de noviembre.

Predicción del vidente colombiano

A través de sus redes sociales, el vidente Uriel Vásquez Guartero generó preocupación entre sus seguidores al compartir una visión que, según afirma, involucraría una explosión capaz de afectar la vida y la salud de varias personas.

En el video se muestra serio y reflexivo, invitando a su comunidad a fortalecer su espiritualidad como guía ante momentos difíciles.

"Les quiero compartir algo que me mostraron en el plano espiritual y se los comparto a todos ustedes siempre con muchísimo respeto, invitando a las personas a estar muy cerca de Dios y estar en oración. Me mostraban un tipo como de explosión, como de ataque donde varias personas se podían llegar a ver afectadas", aseguró en sus redes sociales.

Detalles sobre su predicción

El vidente aclaró que su intención no es generar miedo, sino hacer un llamado a la prudencia y a mantenerse alerta , cuidando de sí mismos y de quienes los rodean. Por ahora, no se conocen detalles sobre el lugar ni la causa del supuesto incidente.

"En esta ocasión, me mostraron un tipo como de ataque, como de una explosión", añadió el vidente.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Varios internautas manifestaron inquietud ante la predicción: “Eso va por Maduro”, “Acabó de pasar una explosión en mi barrio”, “Pasó en Neiva”, fueron algunos de los comentarios que dejaron usuarios preocupados en las redes sociales.