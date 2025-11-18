CANAL RCN
Tendencias

"Estará encerrado": Mhoni Vidente reveló la predicción que está relacionada con Nicolás Maduro y se cumpliría muy pronto

La vidente, en uno de sus análisis recientes, dio a entender que Nicolás Maduro ya no tiene opciones. Esto fue lo que dijo.

Foto: AFP.

Noticias RCN

noviembre 18 de 2025
06:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubana que está radicada en México, emitió las predicciones para la segunda parte de noviembre.

Fue así como no solo volvió a alertar que el clima tendrá cambios abruptos, sino que también sorprendió diciendo que cada vez está más cerca el final de Nicolás Maduro y que lo visualiza encerrado.

Maduro respondió a Trump y dijo que hablaría con él “face to face, sin problema”
RELACIONADO

Maduro respondió a Trump y dijo que hablaría con él “face to face, sin problema”

¿Qué fue exactamente lo que dijo Mhoni Vidente acerca del presidente de Venezuela en medio de su tensión con Donald Trump y Estados Unidos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Nicolás Maduro a la cárcel? Esta fue la impresionante predicción de Mhoni Vidente

De acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, Nicolás Maduro se encuentra totalmente preocupado y ya no tiene soluciones para evitar salir del poder en Venezuela.

"Nicolás Maduro y su comitiva han dejado de dormir desde hace tres meses. Además, han dejado de estar pensando con claridad y han cometido errores. No hay remedio y no hay solución", afirmó Mhoni Vidente.

"Maduro quedará vivo, pero encerrado completamente en las cárceles junto a los que lo rodean. Lo más importante es que renuncien antes de que los tomen presos porque no les queda otra oportunidad", añadió.

Este es el video en el que se puede escuchar la predicción de Mhoni Vidente:

¿Estados Unidos tomará acciones contra Venezuela? Esto ha dicho Donald Trump

Durante el fin de semana festivo, Donald Trump habló acerca de su tensión con Venezuela y aseguró que no descarta ninguna acción militar, a pesar de que todavía no hay nada definido.

"Va a pasar": vidente sorprendió con impactante predicción sobre el futuro de Nicolás Maduro y Venezuela
RELACIONADO

"Va a pasar": vidente sorprendió con impactante predicción sobre el futuro de Nicolás Maduro y Venezuela

Sin embargo, el mandatario estadounidense también dio a entender que está dispuesto a tener algunos diálogos con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.

Es importante tener en cuenta que Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro de corrupción, narcoterrorismo y que, incluso, han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por su captura.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Reconocido actor reveló que rechazó las quimioterapias para enfrentar su cáncer y causó preocupación

Yina Calderón

“Nos pasamos”: Yina Calderón ofrece disculpas a Karina García

Viral

Reconocida actriz colombiana entra en pánico al ver escorpión en su pecho: aquí los detalles

Otras Noticias

Cundinamarca

Duro relato de familiares de las víctimas por emergencia en Silvania: “No nos dejen solos”

Las fuertes lluvias provocaron un aumento en una quebrada. Los familiares han buscado por todos los rincones a los desaparecidos.

Mundial de fútbol

¡Bombazo! Selección se clasificó oficialmente al Mundial 2026 tras 28 años

La selección ganó de manera agónica, con dos golazos, y aseguró su cupo a la cita mundialista.

Suecia

Alto ejecutivo de Saab habló sobre compra de aviones Gripen por Colombia: “Alianza duradera”

Baloto

Procuraduría abrió indagación a Coljuegos por cambios en reglas y tarifas de Baloto

Cuidado personal

Los beneficios del hábito diario de consumir aguacate para la salud