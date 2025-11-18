"Estará encerrado": Mhoni Vidente reveló la predicción que está relacionada con Nicolás Maduro y se cumpliría muy pronto

Mhoni Vidente, la reconocida astróloga cubana que está radicada en México, emitió las predicciones para la segunda parte de noviembre.

Fue así como no solo volvió a alertar que el clima tendrá cambios abruptos, sino que también sorprendió diciendo que cada vez está más cerca el final de Nicolás Maduro y que lo visualiza encerrado.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Mhoni Vidente acerca del presidente de Venezuela en medio de su tensión con Donald Trump y Estados Unidos? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

¿Nicolás Maduro a la cárcel? Esta fue la impresionante predicción de Mhoni Vidente

De acuerdo con el análisis de Mhoni Vidente, Nicolás Maduro se encuentra totalmente preocupado y ya no tiene soluciones para evitar salir del poder en Venezuela.

"Nicolás Maduro y su comitiva han dejado de dormir desde hace tres meses. Además, han dejado de estar pensando con claridad y han cometido errores. No hay remedio y no hay solución", afirmó Mhoni Vidente.

"Maduro quedará vivo, pero encerrado completamente en las cárceles junto a los que lo rodean. Lo más importante es que renuncien antes de que los tomen presos porque no les queda otra oportunidad", añadió.

Este es el video en el que se puede escuchar la predicción de Mhoni Vidente:

¿Estados Unidos tomará acciones contra Venezuela? Esto ha dicho Donald Trump

Durante el fin de semana festivo, Donald Trump habló acerca de su tensión con Venezuela y aseguró que no descarta ninguna acción militar, a pesar de que todavía no hay nada definido.

Sin embargo, el mandatario estadounidense también dio a entender que está dispuesto a tener algunos diálogos con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela.

Es importante tener en cuenta que Estados Unidos ha señalado a Nicolás Maduro de corrupción, narcoterrorismo y que, incluso, han ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de dólares por su captura.