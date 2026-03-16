Minjusticia advierte por posible impunidad en el caso de Zulma Guzmán

El caso de Zulma Guzmán, la mujer señalada como la presunta responsable de asesinar a dos menores de edad en Bogotá con unas frambuesas envenenadas con talio, ha despertado las alertas de las autoridades por posibles escenarios de impunidad.

Así lo manifestó el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quien a través de una carta dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, le pidió celeridad para que por medio de las vías diplomáticas gestione ante Reino Unido la extradición de esta mujer.

¿Qué dice la carta del minjusticia?

El ministro Cuervo pidió a la ministra Villavicencio que se comunique la "importancia y prioridad que reviste para el Estado colombiano el retorno a territorio nacional de Zulma Guzmán", quien fue capturada por las autoridades británicas tras rescatarle de un presunto intento de suicido en el río Támesis de Londres.

Según indica el alto funcionario, esta trámite es necesario para "evitar escenarios de impunidad y permitir el esclarecimiento de los hechos por parte de las autoridades judiciales competentes", añadiendo que Colombia brinda todas las garantías para la seguridad y protección de Guzmán.

¿Qué ha pasado con Zulma Guzmán?

Guzmán se fue de Colombia tras conocerse que el caso de envenenamiento había dejado como víctimas fatales a dos menores de edad, además de otros dos jóvenes hospitalizados. Tras la recolección de pruebas, Interpol emitió una orden roja en su contra.

Tras ser localizada en Londres se lanzó al río Tamesis, donde fue rescatada con vida, pero se encontraba grave de salud. Estuvo cerca de un mes hospitalizada en la capital inglesa y tras ser dada de alta en enero de 2026, se hizo efectiva la orden de captura en su contra y fue custodiada por la National Crime Agency.

Posteriormente, tras negarse a comparecer ante las autoridades colombianas, fue recluida de manera preventiva en el HMP Bronzefield, donde se mantiene a la espera de que avance el proceso de extradición.