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Reconocido vidente reveló cuáles candidatos pasarían a la segunda vuelta presidencial en Colombia

En caso de que se lleve a cabo, la segunda vuelta presidencial sería el 21 de junio de 2026.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

marzo 27 de 2026
12:28 p. m.
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Se siguen acercando las elecciones presidenciales en Colombia y, por lo tanto, los periodistas no solo han hablado con la ciudadanía para conocer sus sensaciones, sino que también han contactado a varios astrólogos para escuchar sus análisis.

En los últimos días, Daniel Daza tuvo una conversación con Daniel Coronell y manifestó que, de acuerdo con sus visiones, es probable que un candidato obtenga la victoria en la primera vuelta presidencial.

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No obstante, también reveló quiénes serían los más opcionados para disputar una segunda vuelta presidencial, en caso de que sea necesaria.

¿Cuál fue su veredicto? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Estos serían los candidatos que disputarían una segunda vuelta presidencial, según el reconocido vidente

Según el análisis de Daniel Daza, el famoso vidente colombiano, Paloma Valencia no cuenta con una buena energía astral.

En consecuencia, teniendo en cuenta ese factor, una segunda vuelta podría enfrentar a Iván Cepeda y Abelardo De La Espriella.

"Los astros les brillan a ellos dos. Pero, si nos vamos más allá, quien gana las presidenciales en mi predicción es Iván Cepeda", dijo.

Sus declaraciones exactas se pueden escuchar aquí:

¿Cuándo comienza el nuevo período presidencial en Colombia?

Después de que se elija al nuevo presidente de Colombia en las urnas, su posesión será el 7 de agosto de 2026.

Además, también se debe tener en cuenta que ese nuevo Gobierno estará al frente del país hasta el 2030.

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Recuerde que la primera vuelta presidencial está programada para el 31 de mayo, mientras que la segunda se llevaría a cabo el 21 de junio.

Además, también tenga en cuenta que por votar puede acceder a medio día libre en su trabajo, siempre y cuando presente el respectivo certificado de votación.

 

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