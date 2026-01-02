Pareja de esposos fue brutalmente asesinada por sicarios en moto en un estadero de Santa Marta

En Santa Marta, una pareja de esposos fue asesinada a disparos en un ataque armado que ocurrió durante la noche en un estadero ubicado en el sector de Nueva Betel, en Gaira, al sur de la ciudad.

Las víctimas fueron identificadas como Diego Ochoa y su esposa Verónica Moreno, quienes se encontraban al interior del establecimiento comercial cuando fueron sorprendidos por hombres armados que llegaron en motocicletas y abrieron fuego sin aviso.

Pareja de esposos fue asesinada en un estadero de Santa Marta

Según la información conocida hasta el momento, el ataque se registró en horas de la noche, cuando la pareja permanecía dentro del estadero.

Hasta ese punto llegaron sujetos armados a bordo de motocicletas, quienes descendieron y dispararon de manera indiscriminada contra Diego Ochoa y Verónica Moreno, sin mediar palabra alguna.

Diego Ochoa recibió varios impactos de bala y murió en el lugar de los hechos, ante la mirada de quienes se encontraban en el establecimiento. Su esposa, Verónica Moreno, quedó gravemente herida tras el ataque y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la mujer no logró sobrevivir y falleció horas después debido a la gravedad de las heridas.

¿Qué se sabe de la pareja de esposos que fue asesinada en un estadero de Santa Marta?

Las autoridades confirmaron que uno de los dos esposos registraba antecedentes judiciales. No obstante, hasta el momento no se ha revelado información sobre los posibles móviles del crimen, ni se ha anunciado recompensa alguna que permita avanzar en la identificación y captura de los responsables.

Tras el ataque, la Policía Metropolitana de Santa Marta desplegó un equipo investigativo especializado para adelantar las labores judiciales correspondientes y recolectar elementos materiales probatorios que permitan esclarecer lo ocurrido.

Policía entregó detalles del ataque armado contra una pareja en Santa Marta

Comunicado Policía: