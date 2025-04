Yina Calderón volvió a enfrentar a Karina García en La Casa de los Famosos: ¿qué pasó?

Este lunes 28 de abril de 2025, hubo un nuevo cruce entre Yina Calderón y Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025.

El pasado 23 de abril, tras la nominación, Yina Calderón enfrentó cara a cara a Karina García y le expresó que quería alejarse de ella porque la consideraba una persona que no pensaba en el grupo, sino que en su beneficio personal.

Sin embargo, posteriormente, le pidió perdón y le manifestó que pese a que no estaba de acuerdo con algunas de sus actitudes, no quería perder su amistad en La Casa de los Famosos Colombia 2025. Por lo tanto, comenzaron a interactuar nuevamente.

Pero, en la mañana de este lunes, Yina Calderón criticó duramente un comportamiento de Karina García y la modelo paisa lloró. ¿Qué fue lo que pasó?

En video: así fue la nueva pelea entre Yina Calderón y Karina García en La Casa de los Famosos Colombia 2025

Tras la salida de Lady Tabares, Karina García quiso ocupar sus cajones y Yina Calderón le dijo que no creía que fuera el momento pertinente debido a que se encontraban afectadas por la eliminación.

En ese sentido, Karina García le respondió que no consideraba que esa fuera una razón para que "se la montara" y Yina Calderón terminó de molestarse.

"Yo siento que deberíamos cogerlos mañana, hoy se fue Lady, estamos como modo velorio. No te la estoy montando, Karina, pero no esperaste que se fuera y ya le cogiste los cajones. ¿Así es lo que te duele Lady? ¿No crees que si tú te vas yo lo único que pienso es en eso?", afirmó Yina Calderón.

"Lo que pasa es que no te importaba Lady, esa es la realidad, porque si a mí me importa una persona, yo no pienso en cogerle los cajones ni ese tipo de cosas. No seas así que Lady fue muy bien contigo", agregó.

¿Qué pasó después de esa pelea entre Yina Calderón y Karina García?

Tras el nuevo desacuerdo que se presentó en la habitación 'fuego', Karina García lloró y le contó a La Jesuu lo sucedido. En consecuencia, la creadora de contenido le preguntó si quería que la defendiera y la modelo respondió que no.

En medio de esa coyuntura, La Jesuu le manifestó a Karina García que no le tuviera miedo a Yina Calderón y que no quería verla así.

