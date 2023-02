Por primera vez Gerard Piqué y Clara Chía le responden a la prensa: en video

Lo que dice en este momento es que la pareja más mediática del momento estaría viviendo en la calle Muntaner, en el centro de Barcelona, en el apartamento de soltero del deportista; lugar al que regresó luego de terminar su relación con Shakira.

En varias ocasiones la prensa española ha captado juntos a Gerard Piqué y su novia Clara Chía, pero esta es la primera vez que ellos interactúan y responden preguntas a los periodistas y paparazzis que los siguen en plena calle de Barcelona. Al menos dos minutos tardó el recorrido de la pareja y el periodista que los increpó con varios cuestionamientos sobre el estado de salud de la modelo y su cumpleaños.

Piqué llevaba de la mano a Chía. Ambos caminaban rápidamente para tratar de evadir nuevamente a la prensa, pero justo en ese momento en el que el exfutbolista daba pasos más veloces, la joven de se golpeó con una señal que estaba sobre el andén, Piqué volteó y no pudo contener la risa ante el accidente que tuvo su novia, continuaron su camino, pero entre la risa y los nervios no tuvieron más remedio que responder a las preguntas que el incisivo periodista le hacía casi corriendo frente a ellos.

Lo que dijeron Piqué y Clara Chía

En medio de la persecución, 'Europa Press' logró hablar con la pareja mientras caminaban de la mano por las calles de Barcelona. La primera pregunta a la que respondieron tenía que ver con el supuesto ataque de ansiedad que presentó la modelo y la razón por la que fue ingresada a una clínica. Sobre esto, Piqué, entre risas cuestionó al periodista: “¿Cogió una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad?”.

Luego les preguntaron por el cumpleaños de Chía que sería este 7 de febrero. El ex de Shakira dijo en el mismo tono de burla: “¿Mañana es el cumpleaños? ¿Pero qué te has tomado? ¿Pero qué dices? No es mañana”.

Hubo una última pregunta y tenía que ver con las rumbas de Shakira, fiestas que estarían siendo criticadas por los padres de la barranquillera. La sorpresa fue que esto lo respondió la modelo: “Oye, ¿es normal?”.

No se conocieron más datos ni explicaciones por parte de la pareja que ingresó rápidamente a un edificio con puertas de vidrio automáticas. Ambos se vieron a los ojos con una mirada cómplice y riéndose, siguieron su camino.

Gerard Piqué y Clara Chía, juntos de la mano y entre risas, responden por primera vez a preguntas de la prensa, también a las informaciones que apuntaban a un posible ataque de ansiedad de la pareja del futbolista https://t.co/RtT7xTpXJL pic.twitter.com/f4jVqm8JDp — Europa Press (@europapress) February 6, 2023

La foto que publicó Gerard Piqué

Luego de los rumores de una supuesta infidelidad de Gerard Piqué a su actual pareja, el exfutbolista español usó su red social de Instagram para publicar su primera foto junto a Clara Chía, el pasado 25 de enero.

En la imagen que posteó en la red social se observa a Gerard Piqué junto a Clara Chía, negando rumores de una posible crisis o infidelidad por parte del empresario. La imagen no tiene mensaje, pero como dice el dicho: una imagen vale más que mil palabras.

¿Clara Chía estaría embarazada?

En los últimos días, Gerard Piqué y Clara Chía han vuelto a llamar la atención por una foto. Esta vez no se trata de una fotografía que alguno de ellos publicó en sus redes sociales, sino una tomada por un medio de farándula español que los mostraría al interior de una farmacia.

Según contó el programa 'Chisme, no like', la pareja se detuvo en una farmacia, y habrían estado comprando una prueba de embarazo.

Además, los comentarios han señalado que por la razón de estar posiblemente esperando un bebé, habría sido el motivo por el que Piqué publicó la fotografía con Clara Chía en su Instagram, para mostrar con más fuerza su relación.