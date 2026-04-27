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Hamilton, una de las nuevas caras del urbano que aterriza en La Solar de Medellín

Hamilton llega a La Solar Medellín en uno de los mejores momentos de su carrera, impulsado por su crecimiento en plataformas digitales y presentaciones en grandes escenarios.

Foto: cortesía

Noticias RCN

abril 27 de 2026
12:03 p. m.
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El ascenso de Hamilton en la música urbana sigue tomando fuerza. Este fin de semana, el cantante tendrá una de las presentaciones más importantes de su carrera al subirse al escenario de La Solar Medellín, un evento que reúne a grandes figuras del género y que se ha convertido en vitrina clave para artistas en crecimiento.

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Su participación llega en un momento determinante. Hace pocos días, Hamilton fue parte de un show multitudinario junto a Ryan Castro en el Estadio Atanasio Girardot, un paso importante en su consolidación dentro de escenarios de gran formato.

Un impulso fuerte en plataformas digitales

Más allá de los conciertos, el artista vive un presente destacado en el entorno digital. Canciones como “Gata Oficial” e “Isla Pa Dos (Wawawao)” han logrado posicionarse en tendencias, especialmente en TikTok, donde miles de usuarios han replicado sus sonidos.

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“Gata Oficial” ya supera las 160 mil publicaciones, mientras que “Isla Pa Dos (Wawawao)” continúa creciendo con miles de creaciones, impulsadas también por la participación de figuras como Michelle Char y la artista Valka. Este fenómeno ha permitido que Hamilton conecte con nuevas audiencias y amplíe su alcance.

La Solar, una vitrina clave para consolidarse

El escenario de La Solar representa mucho más que un concierto. Allí compartirá cartel con nombres de peso como Myke Towers, Danny Ocean, Mora y Yandel, en un espacio que impulsa tanto a figuras consolidadas como a nuevos talentos.

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A este momento se suma el reconocimiento de la industria: el artista cuenta con seis nominaciones a los Premios Nuestra Tierra, lo que respalda su crecimiento.

Bajo el concepto del “Afrorockstar”, Hamilton sigue construyendo una identidad propia que mezcla sonido, actitud y narrativa, en una etapa donde su nombre empieza a ganar cada vez más relevancia dentro del panorama urbano colombiano.

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