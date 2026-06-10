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Video de un gorila pensativo tras una pelea causa sensación en las redes

Video de gorila tras una pelea con su pareja acumula millones de reproducciones.

video gorila en japon peleando con su pareja
Foto: X captura pantalla RT_com

Noticias RCN

junio 10 de 2026
11:47 a. m.
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Un gorila de 13 años en Japón se convirtió en fenómeno de redes sociales luego de ser captado sentado y mirando al vacío tras una discusión con una hembra de su grupo. El video acumula millones de reproducciones y ha generado todo tipo de reacciones.

¿Qué pasó con el gorila que se volvió viral?

Las imágenes fueron grabadas en el zoológico y jardín botánico de Higashiyama, en Nagoya, Japón. Allí vive Kiyomasa, un gorila de 13 años que protagonizó una escena que muchos usuarios compararon con una ruptura amorosa.

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Todo comenzó cuando el animal sostuvo una confrontación con una hembra identificada como su pareja. Los videos muestran a ambos primates intercambiando empujones, gritos y movimientos bruscos cerca del refugio que comparten dentro del recinto.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención ocurrió después. Tras el altercado, Kiyomasa abandonó el lugar y se dirigió hacia una zona exterior del hábitat. Allí permaneció sentado durante varios minutos, apoyando la cabeza sobre una mano y observando fijamente el entorno.

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La escena fue registrada por visitantes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde miles de usuarios aseguraron sentirse identificados con la actitud del animal.

¿Por qué el comportamiento del gorila sorprendió tanto?

El caso de Kiyomasa despertó especial interés porque el primate es conocido por su carácter tranquilo y por la facilidad con la que expresa emociones a través de gestos y posturas.

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Además, se trata del hijo de Shabani, uno de los gorilas más famosos de Japón, que años atrás alcanzó notoriedad internacional por su apariencia física y popularidad entre los visitantes.

Nacido en noviembre de 2012, Kiyomasa es una de las principales atracciones del zoológico de Higashiyama. Su reciente viralización ha provocado una nueva ola de visitantes y comentarios en redes sociales.

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