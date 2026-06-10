Exparticipante de La Casa de los Famosos reveló que la fanaticada de Alejandro Estrada dañó su vehículo

Una nueva polémica se ha generado en redes sociales tras la más reciente declaración por parte de Sofía Jaramillo, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, quien aseguró que fue víctima de daños materiales en su vehículo por cuenta de la fanaticada de Alejandro Estrada.

El hecho ya ha generado incertidumbre entre el fandom de ambos, pues Jaramillo aseguró que el actor no se ha pronunciado recientemente sobre los hechos ocurridos durante la finalización del reality.

¿Qué pasó con el vehículo de Sofía Jaramillo?

La mujer rompió el silencio en días recientes al participar en una entrevista de ‘Buen día, Colombia’ en donde reveló los detalles de un incidente en el que su vehículo sufrió diversas afectaciones.

Según sus comentarios, Jaramillo decidió dirigirse en su vehículo a las instalaciones del Canal RCN para poder observar la gran final de La Casa de los Famosos Colombia. No obstante, la aglomeración de personas impidió su paso libre por la calle ya que varios de los asistentes se percataron de que se trataba de la famosa.

Ante la euforia por su presencia, Jaramillo reveló que decidió detenerse para poder saludar a las personas presentes en aquel lugar. No obstante, minutos después, esta se percató de que su vehículo sufrió diferentes daños en la tapa de la gasolina y una de las letras de la marca.

Añadió que, días previos al hecho, recibió duros comentarios por parte de los fanáticos del actor, quienes, según el testimonio de la mujer, aseguraron que ella tenía intenciones de recibir la mitad del premio mayor que obtuvo el famoso.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre los daños?

Jaramillo reveló que sostuvo una conversación con el ganador de la tercera temporada, quien, al parecer, se habría comprometido a hacerse cargo de los daños. No obstante, la mujer manifestó que, hasta el momento, no ha recibido respuesta sobre el asunto.