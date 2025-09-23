VIDEO | Pareja de Aida Victoria Merlano aparece “despechado” y enciende rumores de separación

Aida Victoria Merlano se encuentra en medio de la polémica luego de que varios internautas especularan sobre su posible ruptura con su pareja, Juan David Tejada.

Video de la pareja de Aida Victoria "despechado"

Cabe recordar que ambos se convirtieron en padres y, en un inicio, compartían públicamente diversos detalles de su relación. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a distanciarse, lo que dio pie a los rumores de una posible separación. Incluso, se especula que la influencer podría haberse reencontrado con Westcol, su expareja.

A través de redes sociales, un video empezó a llevarse todas las miradas luego de que apareciera Juan David Tejada, aparentemente en un estado de despecho. En el video se muestra al empresario compartiendo con varios amigos.

Un consejo para todos los despechados..nunca se debe enamorar.. Póngame una canción de Darío Gómez", expresaron amigos del empresario.

Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque muchos apunta sobre una supuesta traición amorosa.

¿Qué dice Aida Victoria Merlano sobre su posible ruptura?

Recientemente, la creadora de contenido compartió un inesperado video en el que hablaba sobre una infidelidad, generando varias opiniones entre los internautas.

Imagínense yo, corriendo en tacones detrás de ese tipo… desde ahí decidí que prefiero estar siempre cómoda. Esto no es de mi marido, yo por marido mío no peleo, pero por marido ajeno… La etapa de corretear a la moza del marido de tu amiga, recomiendo no saltársela, expresó la creadora de contenido.

Sin embargo, la creadora de contenido seguirá compartiendo todos los detalles de su maternidad y seguirá cautivando a sus seguidores sobre la nueva faceta.