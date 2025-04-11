CANAL RCN
Tendencias

¡Majestuoso! Captaron a un Puma concolor a 40 kilómetros de Bogotá: video

Un Puma concolor fue visto cerca a Bogotá y captado en video. Vea a esta joya de la fauna silvestre andina.

Puma concolor en el Parque Nacional Natural Chingaza
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 04 de 2025
08:28 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una joya de la fauna silvestre andina fue registrada en las inmediaciones de la capital colombiana. El Parque Nacional Natural Chingaza, un pulmón vital ubicado a tan solo 40 kilómetros al oriente de Bogotá, fue el escenario de un extraordinario avistamiento que confirma la excelente salud de este ecosistema de alta montaña.

El Canal RCN le dio la bienvenida a Lucky, un perrito rescatado de las calles en Bogotá
RELACIONADO

El Canal RCN le dio la bienvenida a Lucky, un perrito rescatado de las calles en Bogotá

Se trata del Puma concolor en el Parque Nacional Natural Chingaza, uno de los felinos más grandes y esquivos del continente, cuya presencia es un indicador biológico de gran valor. El hallazgo fue realizado por personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia y ha generado celebración entre la comunidad científica y ambientalista.

Un Puma concolor fue capturado en video en el Parque Nacional Natural Chingaza

El avistamiento fue confirmado el pasado 2 de noviembre gracias a las labores de monitoreo constante que realizan los guardaparques en la zona, siendo Arley Sarmiento el responsable del reciente registro.

Parques Nacionales Naturales de Colombia utilizó sus canales oficiales para compartir el momento, destacando el rol del equipo en la conservación de la biodiversidad.

¡Adorables! Perritos con discapacidad se roban el show en desfile de disfraces
RELACIONADO

¡Adorables! Perritos con discapacidad se roban el show en desfile de disfraces

El Puma concolor en el Parque Nacional Natural Chingaza es un ejemplar majestuoso, conocido también como león de montaña, que gracias a su pelaje entre rojizo y beige se camufla perfectamente en los bosques y páramos.

A diferencia de otros grandes carnívoros, este animal se comunica mediante suaves silbidos y gruñidos, un rasgo que subraya su naturaleza solitaria y silenciosa, haciendo cada encuentro con él una verdadera rareza.

La majestuosidad de Chingaza

El Parque Nacional Natural Chingaza no es solo el hogar del Puma concolor en el Parque Nacional Natural Chingaza; su importancia trasciende la fauna.

Este vasto territorio, que se extiende por los departamentos de Cundinamarca y Meta, es uno de los principales páramos del país, fundamental para el equilibrio hídrico de la región. Su sistema de lagunas y frailejones provee de agua potable a casi el 70% de Bogotá y los municipios circundantes.

Niño conmovió al mundo viendo partido con su perrito desde la tribuna: el mejor recuerdo
RELACIONADO

Niño conmovió al mundo viendo partido con su perrito desde la tribuna: el mejor recuerdo

Aunque el puma no está globalmente clasificado en peligro, en Colombia enfrenta amenazas críticas derivadas de la expansión de la frontera agrícola, la deforestación y los conflictos con la ganadería.

Por ello, cada vez que se constata la presencia de depredadores tope como este felino, se ratifica la necesidad de fortalecer los esfuerzos de conservación que protegen tanto a especies emblemáticas como el oso de anteojos y el tapir, como a la fuente de vida de millones de habitantes.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

¿Reto incumplido?: estos son los nuevos integrantes del top 7 en MasterChef

Medellín

Premios Macondo 2025: lista completa de ganadores que exaltó lo mejor del cine colombiano

Horóscopo

Horóscopo de hoy: martes 4 de noviembre de 2025

Otras Noticias

Asesinatos en Bogotá

¿Por qué dejaron libres a las jóvenes que aparecen en el video del crimen de Jaime Esteban Moreno?

Las autoridades solo materializaron la captura de una de las tres personas capturadas. Se trata de otro estudiante de la Universidad de Los Andes.

Dólar

Dólar en Colombia registra movimiento clave este 4 de noviembre: así inicia el mes la divisa

Descubre los movimientos recientes del dólar en Colombia y cómo esto podría afectar la economía. Atención al precio de apertura de este 4 de noviembre.

Gaza

Gaza resiste: la ayuda llega, pero no alcanza

Selección Colombia

🔴 EN VIVO 🔴 Colombia vs. Alemania por el Mundial Sub-17: vea el juego en directo

Enfermedades

Diagnóstico de enfermedades huérfanas en Colombia puede tardar hasta cinco años: alerta del sector salud