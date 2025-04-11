¡Majestuoso! Captaron a un Puma concolor a 40 kilómetros de Bogotá: video

Una joya de la fauna silvestre andina fue registrada en las inmediaciones de la capital colombiana. El Parque Nacional Natural Chingaza, un pulmón vital ubicado a tan solo 40 kilómetros al oriente de Bogotá, fue el escenario de un extraordinario avistamiento que confirma la excelente salud de este ecosistema de alta montaña.

Se trata del Puma concolor en el Parque Nacional Natural Chingaza, uno de los felinos más grandes y esquivos del continente, cuya presencia es un indicador biológico de gran valor. El hallazgo fue realizado por personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia y ha generado celebración entre la comunidad científica y ambientalista.

Un Puma concolor fue capturado en video en el Parque Nacional Natural Chingaza

El avistamiento fue confirmado el pasado 2 de noviembre gracias a las labores de monitoreo constante que realizan los guardaparques en la zona, siendo Arley Sarmiento el responsable del reciente registro.

Parques Nacionales Naturales de Colombia utilizó sus canales oficiales para compartir el momento, destacando el rol del equipo en la conservación de la biodiversidad.

El Puma concolor en el Parque Nacional Natural Chingaza es un ejemplar majestuoso, conocido también como león de montaña, que gracias a su pelaje entre rojizo y beige se camufla perfectamente en los bosques y páramos.

A diferencia de otros grandes carnívoros, este animal se comunica mediante suaves silbidos y gruñidos, un rasgo que subraya su naturaleza solitaria y silenciosa, haciendo cada encuentro con él una verdadera rareza.

La majestuosidad de Chingaza

El Parque Nacional Natural Chingaza no es solo el hogar del Puma concolor en el Parque Nacional Natural Chingaza; su importancia trasciende la fauna.

Este vasto territorio, que se extiende por los departamentos de Cundinamarca y Meta, es uno de los principales páramos del país, fundamental para el equilibrio hídrico de la región. Su sistema de lagunas y frailejones provee de agua potable a casi el 70% de Bogotá y los municipios circundantes.

Aunque el puma no está globalmente clasificado en peligro, en Colombia enfrenta amenazas críticas derivadas de la expansión de la frontera agrícola, la deforestación y los conflictos con la ganadería.

Por ello, cada vez que se constata la presencia de depredadores tope como este felino, se ratifica la necesidad de fortalecer los esfuerzos de conservación que protegen tanto a especies emblemáticas como el oso de anteojos y el tapir, como a la fuente de vida de millones de habitantes.