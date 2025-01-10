CANAL RCN
Deportes

Niño conmovió al mundo viendo partido con su perrito desde la tribuna: el mejor recuerdo

Un niño llevó a su perrito a la tribuna del estadio para ver a su equipo y hasta le giraba su cabeza para que viera el juego con él.

Niño
Foto: @colitoivanoff

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
07:06 a. m.
El fútbol suele dejar momentos únicos que trascienden las canchas y llegan al corazón de los aficionados en cualquier rincón del mundo. Esta vez, la emoción no la generó un gol ni una jugada de lujo, sino la tierna imagen de un pequeño hincha de Deportivo Morón, club que compite en la segunda división del fútbol argentino.

El niño asistió al estadio acompañado por su inseparable perrito y juntos protagonizaron una escena que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

El video, grabado por otro aficionado, muestra al pequeño cantando con entusiasmo las canciones de la tribuna mientras, con un gesto lleno de ternura, giraba la cabeza de su mascota para que también pudiera observar a su amado equipo.

Esa mezcla de inocencia, pasión y amor por su club conmovió a hinchas de todas las camisetas, quienes no tardaron en compartir mensajes de admiración por la relación entre el niño y su fiel amigo de cuatro patas.

Pasión que traspasa generaciones

Las imágenes reflejan el poder que tiene el fútbol para unir a las personas, incluso en las formas más simples y emotivas. El niño, sin importar la categoría en la que compita su equipo, mostró un amor genuino por los colores de Deportivo Morón, transmitiendo un mensaje de lealtad y esperanza a toda la hinchada.

El gesto también simboliza cómo las nuevas generaciones viven el deporte con pureza y alegría, recordando a los adultos que la esencia del fútbol va más allá de los resultados y que se trata de compartir momentos únicos con quienes más queremos.

El recuerdo que quedará para siempre

El video recorrió distintas partes del mundo y acumuló miles de interacciones, desde mensajes de apoyo hasta expresiones de ternura. Para muchos, lo vivido por este niño es un recuerdo que llevará grabado para siempre: la primera vez que compartió un partido de su equipo con su mejor amigo.

La escena, que combina la pasión de un hincha con la fidelidad de un perro, quedará como una de esas historias inolvidables que el fútbol regala de vez en cuando, recordando que este deporte es, ante todo, un lenguaje universal de amor y compañía.

