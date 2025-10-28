CANAL RCN
Tendencias

El Canal RCN le dio la bienvenida a Lucky, un perrito rescatado de las calles en Bogotá

Lucky acompañará los contenidos del Canal para inspirar a los colombianos con su historia de transformación.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
06:54 p. m.
Los animales cada día se vuelven más importantes dentro de la sociedad y las familias en Colombia. Por esto, al Canal RCN ha llegado Lucky, un adorable perrito rescatado que ahora conquistará a millones de colombianos con su inteligencia, dulzura y fidelidad.

Nuevo integrante del Canal RCN

Lucky es uno de los diez perros rescatados de las calles del país que, gracias al programa Efecto Ringo, han recibido una segunda oportunidad para llenar de amor y dulzura nuevamente. Este peludo fue encontrado deambulando en las calles de Bogotá en búsqueda de comida y refugio.

Su condición lo llevó a generar desconfianza de quienes se acercaban, pues inicialmente Lucky se mostraba como una mascota nerviosa y temerosa. Así mismo, llegó con diferentes problemas en su piel y pelaje por lo que tuvo que someterse a diferentes tratamientos que incluyeron baños constantes y una adecuada alimentación que fue proporcionada por la marca Ringo.

No obstante, los cuidados constantes llevaron a que Lucky se convirtiera nuevamente en un perro feliz que en sus ojos, ladridos y el movimiento de su colita expresa amor y gratitud infinita por quienes hicieron de su historia una nueva oportunidad de vida.

Lucky será un talento más del Canal RCN y millones de colombianos podrán verlo en diferentes producciones y contenidos propios, pues la tenencia responsable de las mascotas también es parte de los objetivos del medio de comunicación.

Actualmente, este peludo seguirá recibiendo amor y acompañamiento, mientras es un fiel representante del Efecto Ringo que busca seguir cambiando la vida de más mascotas en condición de calle y vulnerabilidad en todo el territorio nacional.

Segunda oportunidad para Lucky

Lucky no solo se convertirá en toda una estrella de la televisión y las redes sociales ya que también se encuentra tras el objetivo de conseguir una familia para siempre que lo llene de respeto, ternura, juegos y mucho amor.

