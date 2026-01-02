CANAL RCN
Video: el momento más comentado entre Aida Victoria Merlano y Westcol en pleno stream

Caricias, risas y tensión en vivo: la escena entre Aida Victoria Merlano y Westcol que incendió las redes. Vea el clip.

Steam Westcol y Aida Victoria Merlano
Foto: captura pantalla Westcol

Noticias RCN

enero 02 de 2026
11:08 a. m.
El 2026 inició marcado por un episodio que rápidamente se tomó las redes sociales. Una transmisión en vivo protagonizada por Aida Victoria Merlano y Westcol sorprendió a miles de usuarios que no esperaban volver a verlos juntos frente a una cámara, luego de una ruptura que durante años estuvo rodeada de amor, polémica, silencios y versiones cruzadas.

Westcol encendió su canal sin mayores anuncios previos, pero bastaron pocos minutos para que la audiencia se disparara. Más de 750 mil personas terminaron conectadas al stream, atraídas por la expectativa de presenciar un cara a cara que muchos creían imposible.

El reencuentro, lejos de pasar desapercibido, se convirtió en uno de los eventos digitales más comentados del arranque de año.

Video del stream entre Aida Victoria Merlano y Westcol

Al verse, ambos reconocieron sentirse incómodos y nerviosos al reencontrarse en público, conscientes del peso mediático que siempre ha acompañado su historia. Sin embargo, el tono fue cambiando a medida que avanzaba la transmisión.

Westcol explicó que la intención del encuentro no era revivir una relación sentimental, sino cerrar un ciclo pendiente. Aida, por su parte, se mostró dispuesta a hablar sin rodeos sobre los errores, las heridas y las razones que los llevaron a tomar caminos separados.

El diálogo, directo y sin filtros, fue recibido con reacciones divididas en redes sociales, donde algunos celebraron la madurez del momento y otros cuestionaron la exposición.

Tensión, risas y un momento picante entre Westcol y Aida Merlano en stream

Con el paso de los minutos, el ambiente se volvió más relajado. Entre risas, recuerdos y algunos tragos, la complicidad que alguna vez los unió volvió a ser evidente.

Fue entonces cuando un gesto inesperado de Aida frente a la cámara desató una ola de comentarios. Al darle la espalda al lente y acercarse a Westcol, muchos usuarios interpretaron la escena como un beso, aunque en realidad se trató de caricias que rápidamente se viralizaron.

