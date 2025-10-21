CANAL RCN
¿Aida Victoria Merlano le dio un beso en vivo a un cantante? Está circulando este video

Aida Victoria Merlano estuvo en Tutaina, su discoteca, junto a un cantante. ¿Qué pasó cuando el público les pidió un beso?

Foto: captura de pantalla del video.

octubre 21 de 2025
05:20 p. m.
Tras el fin de su relación con Juan David Tejada, uno de los temas que más causado interés entre los seguidores de Aida Victoria Merlano es si está dispuesta a iniciar pronto una nueva aventura amorosa.

Y, de acuerdo con lo que ha expresado la influencer barranquillera, su prioridad es sanar, aunque varios de los internautas le han pedido que no se cierre ninguna posibilidad.

En medio de esa situación, Aida Victoria Merlano ha bromeado con el cantante Camilo Méndez, que incluso ha hablado de dedicarle canciones.

Fue así como, en los últimos días, juntos aparecieron en la discoteca Tutaina y, ante la petición del público de que hubiera un beso, Aida Victoria respondió que Camilo Méndez tenía que ganárselo.

¿Qué terminó pasando finalmente? Vea el video aquí en Noticias RCN.

¿Aida Victoria Merlano se dio un beso con un cantante en público? Esta es la verdad

En la discoteca Tutaina, que es de Aida Victoria Merlano, Camilo Méndez acomodó una mesa como si estuviera en una cita con ella y le preguntó que ellos qué eran.

Sin embargo, ante ese cuestionamiento, la influencer respondió que tenían una amistad, pero el público insistió con que se dieran un beso.

Por lo tanto, Camilo Méndez le propuso a Aida Victoria Merlano que si le cantaba una canción y a ella le gustaba, podía ganarse un beso.

Tras ese planteamiento, la influencer barranquillera decidió aceptar y, después de que Camilo Méndez terminó de cantar un vallenato, ella reconoció que le había gustado la interpretación.

Fue así como le pidió que cerrara los ojos para darle el beso, pero este habría sido en la mejilla, a pesar de que el video se cortó al final para aumentar la intriga.

Todo lo sucedido se puede ver aquí:

¿Cuándo se terminó la relación de Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano, en una historia de Instagram, reveló que tomó la decisión de terminar con Juan David Tejada a los tres días de que nació su hijo Emiliano.

No obstante, explicó que no quiso pronunciarse de inmediato porque no quería que el inicio de su maternidad estuviera rodeado de ninguna polémica.

 

