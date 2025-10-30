Aida Victoria mostró el rostro de su hijo con Juan David Tejada por primera vez: ¿a quién se parece?

Aida Victoria Merlano volvió a captar la atención en redes sociales al cumplir su promesa y mostrar por primera vez el rostro de su hijo Emiliano, quien nació el 29 de julio de 2025. Con un video emotivo, la influenciadora conmovió a sus seguidores al dejar ver las facciones del pequeño a tan solo tres meses de su llegada al mundo.

La publicación, que rápidamente superó los 400 mil “me gusta”, dejó al descubierto la ternura del bebé, fruto de la relación entre Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada, la cual llegó a su final hace algunas semanas.

Un video simbólico y lleno de emoción

En la grabación, Aida Victoria recrea una historia en donde interpreta a un hada que pierde su brillo a causa de la soledad, hasta que unos personajes mágicos le envían un regalo en forma de elfo. Ese “regalo” se transforma finalmente en su hijo Emiliano, quien devuelve la luz a su vida.

El video termina con la imagen de la influenciadora abrazando a su hijo, mientras lo contempla con evidente ternura. La escena, acompañada de un mensaje sobre la transformación personal que trajo su maternidad, fue destacada por miles de seguidores que elogiaron el gesto y la estética del contenido.

Reacciones en redes sociales

Las redes sociales se inundaron de comentarios tras la publicación en donde llenaban de elogios al pequeño niño. El post superó los 15 mil comentarios en pocas horas.

En medio de los comentarios, también se hicieron presentes los que compararan al niño con su padre, afirmando que tienen ciertos parecidos, aunque muchos se quedaron con el aspecto de su madre, consignando la nostalgia que representa su nueva etapa.