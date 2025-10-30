CANAL RCN
Tendencias

Aida Victoria mostró el rostro de su hijo con Juan David Tejada por primera vez: ¿a quién se parece?

La creadora de contenido compartió un video en el que presentó al pequeño Emiliano, fruto de su relación con el empresario Juan David Tejada.

Aida Victoria hijo
FOTO: Captura de pantalla - Aida Victoria en IG

Noticias RCN

octubre 30 de 2025
10:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Aida Victoria Merlano volvió a captar la atención en redes sociales al cumplir su promesa y mostrar por primera vez el rostro de su hijo Emiliano, quien nació el 29 de julio de 2025. Con un video emotivo, la influenciadora conmovió a sus seguidores al dejar ver las facciones del pequeño a tan solo tres meses de su llegada al mundo.

¿Sí hubo infidelidad en su última relación? Aida Victoria Merlano no se quedó callada y reveló esto
RELACIONADO

¿Sí hubo infidelidad en su última relación? Aida Victoria Merlano no se quedó callada y reveló esto

La publicación, que rápidamente superó los 400 mil “me gusta”, dejó al descubierto la ternura del bebé, fruto de la relación entre Aida Victoria Merlano y el empresario Juan David Tejada, la cual llegó a su final hace algunas semanas.

Un video simbólico y lleno de emoción

En la grabación, Aida Victoria recrea una historia en donde interpreta a un hada que pierde su brillo a causa de la soledad, hasta que unos personajes mágicos le envían un regalo en forma de elfo. Ese “regalo” se transforma finalmente en su hijo Emiliano, quien devuelve la luz a su vida.

Ella es Alexa Narváez, la patrullera que reveló chats con el ex de Aida Victoria Merlano
RELACIONADO

Ella es Alexa Narváez, la patrullera que reveló chats con el ex de Aida Victoria Merlano

El video termina con la imagen de la influenciadora abrazando a su hijo, mientras lo contempla con evidente ternura. La escena, acompañada de un mensaje sobre la transformación personal que trajo su maternidad, fue destacada por miles de seguidores que elogiaron el gesto y la estética del contenido.

Reacciones en redes sociales

Las redes sociales se inundaron de comentarios tras la publicación en donde llenaban de elogios al pequeño niño. El post superó los 15 mil comentarios en pocas horas.

En medio de los comentarios, también se hicieron presentes los que compararan al niño con su padre, afirmando que tienen ciertos parecidos, aunque muchos se quedaron con el aspecto de su madre, consignando la nostalgia que representa su nueva etapa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yina Calderón

Yina Calderón tuvo intensa pelea en el reality internacional en el que está y la producción tuvo que pronunciarse

Masterchef Celebrity Colombia

¡Inesperado! La cocina de MasterChef vivió un icónico regreso que impactó a todos

Redes sociales

Reconocido presentador revela su verdadera orientación a los 54 años

Otras Noticias

Aerocivil

Aerocivil reporta fallas en sus servicios tecnológicos

La autoridad aeronáutica indicó que su equipo de ingeniería y expertos técnicos ya se encuentra atendiendo la situación.

Junior de Barranquilla

Hincha de Junior les pidió matrimonio a sus dos novias en plena transmisión

El hincha de Junior volvió a hacerse viral luego de que se animara a pedirles matrimonio a sus dos parejas.

Ahorro

¿Tiene o tuvo un CDT? Así puede participar en el concurso para ganarse un millón de pesos

Estados Unidos

EE.UU. fortalece las reglas migratorias: así funcionarán las leyes de deportación

Alimentos

Dulces en Halloween: expertos explican las cantidades recomendables y cómo evitar riesgos