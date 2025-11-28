CANAL RCN
Violeta Bergonzi compartió sus proyectos tras ganar MasterChef Celebrity 2025

La presentadora revela sus próximos proyectos gastronómicos luego de coronarse como la mejor chef de la temporada.

Foto: Canal RCN

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
06:22 p. m.
Violeta Bergonzi se coronó como la nueva MasterChef Celebrity Colombia 2025, convirtiéndose en la ganadora de esta edición del reality culinario.

Estos son los planes de Violeta Bergonzi tras ganar MasterChef Celebrity

La presentadora concedió una entrevista al programa matutino Mañana Express del Canal RCN, donde habló sobre su triunfo, las emociones que vivió durante la competencia y los proyectos que espera desarrollar ahora que obtuvo el título de campeona.

“Yo estaba esperando este momento para saber qué iba a pasar: si ganaba, tenía unos planes; si perdía, tenía otros. Pero estoy esperando a que RCN y sus diferentes espacios me abran uno a mí”, expresó Bergonzi, dejando ver su entusiasmo por continuar creciendo profesionalmente dentro del canal.

Violeta afirmó que le gustaría seguir trabajando en “su casa”, refiriéndose a RCN, y aseguró que vienen “nuevas cosas” para su vida, aunque aún no puede revelarlas por completo.

 

¿Cuál es el nuevo proyecto de Violeta Bergonzi?

Aunque no adelantó detalles concretos sobre el espacio televisivo en el que le gustaría estar, sí confirmó que tiene un proyecto importante en marcha. Más allá del premio de 200 millones de pesos, que calificó como “muy bienvenidos”, explicó que ese dinero ya está destinado para un ambicioso plan familiar.

“Gané muchas cosas más allá de los 200 millones, pero ese dinero está pensado para un proyecto muy ambicioso que tenemos en mi familia: un complejo gastronómico”, señaló la presentadora.

Por ahora, Violeta solo adelantó que se viene algo “grande”, dejando ver su emoción y la expectativa por los próximos pasos que dará tanto en televisión como en el ámbito gastronómico.

