Él es el exitoso empresario y esposo de Violeta Bergonzi, ganadora de MasterChef Celebrity 2025

En 2023 se comprometieron y el 3 de febrero del mismo año firmaron su matrimonio en Bogotá.

noviembre 26 de 2025
03:55 p. m.
Luego de que Violeta Bergonzi se coronara como la ganadora de MasterChef Celebrity Colombia 2025, uno de los momentos más emotivos de la noche fue verla celebrando junto a su familia y seres queridos.

¿De quién estuvo acompañada Violeta Bergonzi en la final de MasterChef 2025?

Violeta estuvo acompañada por su esposo, Hernando Luque, con quien está a punto de cumplir tres años de matrimonio y ha construido una relación sólida y discreta, lejos de los reflectores. Hernando es ingeniero civil, empresario y fundador de varios proyectos que incluyen una cadena de hoteles en Bogotá y una red de barberías.

A través de sus redes sociales, Luque suele compartir contenidos sobre su trabajo y su visión empresarial. Muestra procesos internos, brinda recomendaciones para emprendedores y relata experiencias que lo han ayudado a impulsar sus negocios, lo que le ha permitido crear una comunidad digital que sigue de cerca su trayectoria.

 

¿Cómo empezó la relación entre Violeta Bergonzi y Hernando Luque?

La historia de amor entre Violeta y Hernando comenzó de manera inesperada. Todo inició cuando la presentadora realizó una sesión de fotos en uno de los hoteles administrados por él. Ese primer encuentro dio pie a una conversación que terminó convirtiéndose en el inicio de su relación.

Después de varias citas y de conocerse mejor, decidieron dar un paso importante: mudarse juntos, decisión que fortaleció aún más su vínculo. Más adelante, anunciaron con emoción la llegada de su primera hija, Alicia, quien nació el 26 de febrero de 2022.

En 2023 se comprometieron, y el 3 de febrero del mismo año firmaron su matrimonio en Bogotá. Posteriormente, a finales de enero de 2024, dieron la bienvenida a su segundo hijo, Hernando, completando así una familia que hoy celebra junto a Violeta este nuevo triunfo profesional.

