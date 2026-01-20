Vive Claro entra al Top 5 de estadios en Suramérica según Pollstar

El estadio multipropósito Vive Claro logró un hito inesperado para la industria del entretenimiento en Colombia: aparecer en el ranking de Pollstar, uno de los medidores más influyentes del sector a nivel global, como el quinto estadio con mayor volumen de boletería vendida en Suramérica entre el 1° de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.

La clasificación se produjo apenas seis meses después de su apertura, con más de 290.000 boletas vendidas en solo seis eventos, un desempeño que posiciona a Bogotá en la conversación regional de grandes giras y espectáculos.

Impacto económico: empleo y turismo

El reporte también midió el efecto del recinto en la economía de la ciudad. Según Pollstar, los eventos realizados en Vive Claro crearon 25.000 empleos y generaron alrededor de US$16 millones en ingresos turísticos, una cifra significativa para un venue recién inaugurado.

Estos resultados respaldan una tendencia global: los grandes recintos culturales funcionan como aceleradores de turismo, empleo y actividad nocturna, un dato relevante en un país donde este tipo de infraestructura ha sido limitada históricamente.

Pollstar destaca a Vive Claro como una “nueva joya” para Bogotá, tanto por su diseño especializado —con capacidad para 40.000 personas— como por el modelo operativo que ha trabajado en diálogo con la comunidad vecina del Parque Simón Bolívar, especialmente en la gestión del ruido y movilidad.

Este aspecto ha sido uno de los principales desafíos de los recintos urbanos en Suramérica, donde la convivencia territorial marca buena parte del debate público.

Industria en expansión y música latina en ascenso

En entrevista con el medio, la CEO de OCESA Colombia, Luz Ángela Castro, explicó que el objetivo del proyecto es “elevar los estándares de la industria del entretenimiento en vivo” en un momento en el que —según señala— la música latina dejó de ser un producto “exportable” para convertirse en un fenómeno global que lidera mercados.

El crecimiento de giras suramericanas y la llegada de producciones de gran formato confirma ese giro del mercado, que históricamente tenía como eje a Estados Unidos y Europa.

Momentos que ya hacen parte del relato cultural

El medio también reseñó hitos artísticos que han pasado por el recinto, como el concierto de Shakira en noviembre, al que asistieron más de 47.000 personas, y que incluyó la participación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, una colaboración que combinó espectáculo masivo con identidad cultural local.

La inclusión de Vive Claro en el ranking marca un punto de inflexión para Colombia, que durante años vio migrar conciertos de gran formato hacia ciudades como Buenos Aires o Santiago por falta de infraestructura adecuada.