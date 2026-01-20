CANAL RCN
Tendencias

Vive Claro entra al Top 5 de estadios en Suramérica según Pollstar

El recinto bogotano alcanzó el quinto lugar regional en ventas de boletería con apenas seis meses de operación.

Cortesía: Vive Claro
Cortesía: Vive Claro

Noticias RCN

enero 20 de 2026
04:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El estadio multipropósito Vive Claro logró un hito inesperado para la industria del entretenimiento en Colombia: aparecer en el ranking de Pollstar, uno de los medidores más influyentes del sector a nivel global, como el quinto estadio con mayor volumen de boletería vendida en Suramérica entre el 1° de diciembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2025.

Vive Claro: el distrito cultural que transformó el entretenimiento en Bogotá
RELACIONADO

Vive Claro: el distrito cultural que transformó el entretenimiento en Bogotá

La clasificación se produjo apenas seis meses después de su apertura, con más de 290.000 boletas vendidas en solo seis eventos, un desempeño que posiciona a Bogotá en la conversación regional de grandes giras y espectáculos.

Impacto económico: empleo y turismo

El reporte también midió el efecto del recinto en la economía de la ciudad. Según Pollstar, los eventos realizados en Vive Claro crearon 25.000 empleos y generaron alrededor de US$16 millones en ingresos turísticos, una cifra significativa para un venue recién inaugurado.

Estos resultados respaldan una tendencia global: los grandes recintos culturales funcionan como aceleradores de turismo, empleo y actividad nocturna, un dato relevante en un país donde este tipo de infraestructura ha sido limitada históricamente.

Pollstar destaca a Vive Claro como una “nueva joya” para Bogotá, tanto por su diseño especializado —con capacidad para 40.000 personas— como por el modelo operativo que ha trabajado en diálogo con la comunidad vecina del Parque Simón Bolívar, especialmente en la gestión del ruido y movilidad.

Este aspecto ha sido uno de los principales desafíos de los recintos urbanos en Suramérica, donde la convivencia territorial marca buena parte del debate público.

Industria en expansión y música latina en ascenso

En entrevista con el medio, la CEO de OCESA Colombia, Luz Ángela Castro, explicó que el objetivo del proyecto es “elevar los estándares de la industria del entretenimiento en vivo” en un momento en el que —según señala— la música latina dejó de ser un producto “exportable” para convertirse en un fenómeno global que lidera mercados.

El crecimiento de giras suramericanas y la llegada de producciones de gran formato confirma ese giro del mercado, que históricamente tenía como eje a Estados Unidos y Europa.

Momentos que ya hacen parte del relato cultural

El medio también reseñó hitos artísticos que han pasado por el recinto, como el concierto de Shakira en noviembre, al que asistieron más de 47.000 personas, y que incluyó la participación de la Orquesta Filarmónica de Mujeres de Bogotá, una colaboración que combinó espectáculo masivo con identidad cultural local.

Luis Suárez y un doblete histórico: el colombiano fue clave en el triunfo vs PSG en Champions
RELACIONADO

Luis Suárez y un doblete histórico: el colombiano fue clave en el triunfo vs PSG en Champions

La inclusión de Vive Claro en el ranking marca un punto de inflexión para Colombia, que durante años vio migrar conciertos de gran formato hacia ciudades como Buenos Aires o Santiago por falta de infraestructura adecuada.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

"Sí lo escuché": productor de Yeison Jiménez se pronunció tras la extraña psicofonía que se detectó en su 'en vivo'

Yeison Jiménez

Luis Ángel 'El Flaco' le hizo una promesa a Yeison Jiménez, tras quebrarse en su homenaje en Bogotá

Medellín

Usuarios denuncian altos precios en hospedajes de Medellín a días de los conciertos de Bad Bunny

Otras Noticias

España

Nuevo accidente ferroviario en España: tren impactó contra muro de contención en Cataluña

Las autoridades explicaron que la caída del muro sobre la vía férrea provocó el impacto del tren que transportaba a los pasajeros.

ELN

Desgarrador relato de mamá de subintendente secuestrado por el ELN: “Dolor muy inmenso”

La mamá habló con Noticias RCN cuando se cumplen seis meses desde que el ELN lo secuestró junto a un compañero en Arauca.

Real Madrid

Real Madrid se recompuso y goleó 6-1 a Mónaco por Champions: vea los goles y el resumen

EPS

Duro llamado a las EPS e IPS: demorarse en la atención médica podría salirles caro

Dian

DIAN advierte a miles de conductores en el país: esta es la razón