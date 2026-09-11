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Madre y su hija de 14 años fueron asesinadas a tiros cuando iban a una fiesta en Soledad, Atlántico

Las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados que se movilizaban en una motocicleta y les dispararon a sangre fría.

Yhonay Díaz

noviembre 09 de 2026
10:57 a. m.
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Una madre y su hija adolescente fueron asesinadas con arma de fuego cuando caminaban hacia a una fiesta en el barrio Villa del Carmen 1, en el municipio de Soledad, Atlántico.

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Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Morelhith Blanco Cisneros, de 36 años, y su hija Yisbely Blanco Cisneros, de 14 años, quienes eran madre e hija.

De acuerdo con la información entregada por el teniente coronel Óscar Galeano, comandante de la Policía de Soledad, gracias a los elementos materiales probatorios recolectados en la escena del crimen, lograron identificar al presunto responsable del doble homicidio.

Adelantamos las acciones investigativas correspondientes para lograr su judicialización y ponerlo a disposición de la autoridad competente.

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¿Quiénes asesinaron a madre e hija en Soledad?

Preliminarmente, se conoció que madre e hija iban por la vía cuando dos sujetos en moto se acercaron a ellas, sacaron un arma de fuego y les dispararon en repetidas oportunidades.

Las autoridades buscan capturar y judicializar al responsable del doble homicidio, así como establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrieron los hechos.

Sin embargo, se desconoce el móvil de los hechos y no se descartaría ninguna hipótesis.

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Asesinaron a otra mujer el mismo día

En un hecho aislado registrado el mismo día en el sector de invasión conocido como Los Ángeles, fue asesinada Kelly Johanna Villa Gómez, de 32 años.

Frente a la ola de violencia contra las mujeres en la región, representantes de colectivos de defensa de derechos de las mujeres señalan que “es necesario que sea tipificado como feminicidio. El llamado que se le hace a las autoridades y en el tema de captura también evitar que si hay una captura salga por vencimiento de términos.

Con estos nuevos casos, la cifra de mujeres asesinadas en el departamento de Atlántico asciende a 72 en lo que va corrido del año.

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