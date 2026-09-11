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Superindustria advierte a restaurantes por cobro de propinas: esto dice la ley

La Superindustria advirtió a los restaurantes sobre el cobro de propinas en Colombia. Conozca qué dice la ley, si son obligatorias y cuándo puede negarse a pagarlas.

Restaurantes
Foto: Freepik

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
11:05 a. m.
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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recordó a los consumidores colombianos que el pago de propinas en restaurantes, bares y otros establecimientos es completamente voluntario.

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Ningún negocio puede obligar a sus clientes a entregar dinero adicional por la atención recibida.

La entidad reiteró las condiciones que deben cumplir los establecimientos al momento de cobrar este reconocimiento económico, especialmente cuando incluyen una propina sugerida en la factura sin consultar previamente al consumidor.

¿Qué dice la ley sobre el cobro de propinas en restaurantes?

De acuerdo con la Ley 1935 de 2018, los restaurantes pueden sugerir una propina, pero su aceptación depende exclusivamente de la decisión del cliente.

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Además, cuando el establecimiento propone incluirla en la factura, el porcentaje no puede superar el 10 % del valor del servicio. Sin embargo, el consumidor tiene derecho a rechazarla o modificar el monto.

La normativa establece que, antes de expedir la factura, el mesero o cajero debe preguntar al cliente si desea incluir la propina y qué cantidad quiere aportar.

Incluso si el establecimiento ya emitió la factura sin realizar esta consulta, el consumidor puede solicitar que se retire o modifique el cobro.

¿Qué hacer si un restaurante obliga a pagar propina?

La Superindustria explicó que los establecimientos deben informar claramente sobre el carácter voluntario de las propinas.

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El numeral 19 del artículo 59 de la Ley 1480 de 2011, incorporado por la Ley 1935 de 2018, establece entre las funciones de la entidad:

“Vigilar lo relacionado con la información suministrada al consumidor sobre la voluntariedad de las propinas, y su efectiva destinación por parte de los establecimientos de comercio”.

Por esta razón, si un restaurante insiste en cobrar una propina no autorizada, el consumidor puede presentar una queja ante la SIC.

Asimismo, la legislación señala que las propinas pertenecen a los trabajadores que participan en la atención del cliente, no a los propietarios del establecimiento. Estos recursos deben distribuirse conforme a la normativa vigente y no pueden utilizarse para cubrir gastos del negocio.

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