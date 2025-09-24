“Espero no se salga de control”: Westcol confirma encuentro con Yina Calderón

Las redes sociales se han encargado de viralizar un sin fin de contenidos en los que se ha relacionado directamente a Westcol y Yina Calderón, pues ambas celebridades han tenido importantes diferencias que los han puesto en el ojo del huracán.

Por esto, su más reciente acercamiento, que ha tenido como principal objetivo su participación en Stream Fighters, ha generado que los internautas realicen una lluvia de comentarios en los que se ha rumorado un presunto gusto por parte de los dos.

Westcol confirma encuentro con Yina Calderón

En una reciente oportunidad, el empresario sorprendió a sus seguidores, por medio de una transmisión en vivo, al revelar que debía cumplir con una serie de compromisos laborales relacionados con la famosa pelea que enfrentará, en el ring de boxeo, a varias parejas mediáticas en las redes sociales.

Sin embargo, el también productor generó impacto al manifestar que dentro de dichas labores tenía que realizar un encuentro con Yina Calderón, quien se enfrentará con Andrea Valdiri en el evento. Por supuesto, las reacciones no se hicieron esperar ya que algunos usuarios manifestaron que su entrevista puede revivir el “shippeo” que el internet fomentó entre ambos famosos.

Aunque el hombre explicó su intención por aclarar que ambos poseen grandes diferencias que nunca los llevaría a tener más que un vínculo laboral, pues se denominó como agua y aceite, también manifestó su temor por los contenidos que se generen a raíz de la esperada entrevista.

“Ya empezamos con el contenido de Stream Fighters… Yina sabe que ella y yo somos agua y aceite… es difícil. Pero ese stream hay que hacerlo para hablar sobre su preparación y cómo se siente. Esperemos que eso no se salga de control porque yo no estoy manteniendo mucho la paciencia”, explicó el creador de contenido.

Westcol siente temor por su encuentro con Yina Calderón

Otro de los puntos que llamaron la atención de los internautas correspondió al comentario, por parte del famoso, al manifestar su temor por ver actitudes de Calderón que puedan favorecer la generación de contenido romántico en redes.

Fue así como explicó que ha resultado incómodo ver algunos videos editados en los que las personas los unen con canciones románticas e incluso han llegado a hacer uso de la inteligencia artificial.