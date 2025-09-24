Shakira anunció la apertura de su nueva escuela en el Catatumbo para más de mil estudiantes

Shakira volvió a sorprender a sus más fieles fanáticos tras anunciar la finalización de la obra con la que, por medio de su fundación, se logró la construcción de su nueva escuela en una de las zonas más vulnerables del país

Escuela en el Catatumbo hecha por Shakira

La intérprete de ‘Soltera’ anunció, durante el pasado martes, la apertura de la nueva escuela que busca brindarle educación a al menos 1.200 estudiantes en el municipio de Tibú, en el Norte de Santander. Así lo dejó saber, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde dejó ver su gran emoción al aportar en el inicio de un nuevo capítulo en la vida de cientos de menores.

Así mismo, la artista resaltó la importancia de la educación como un factor que brinda esperanza y transforma a una de las comunidades que se han visto golpeadas por la guerra y el conflicto armado que, de igual manera, también ha azotado por años a dicha comunidad.

La escuela Pies Descalzos se suma a otras obras sociales que la cantante ha realizado en otras ciudades como Barranquilla y Cartagena, ciudades que también han visto el impacto trascendental de fomentar el estudio como una puerta a mejores oportunidades.

“Estoy muy emocionada de compartir con todos ustedes una gran noticia: acabamos de terminar la construcción de nuestra nueva escuela en Tibú, Colombia. Esta es una región muy difícil y golpeada por la guerra, y ahora, con nuestra nueva escuela Pies Descalzos, los niños de Tibú podrán comenzar un nuevo capítulo en sus vidas”, explicó la cantante.

¿Cuáles son las instalaciones de la nueva escuela de Shakira?

En las fotografías, compartidas en el carrusel, se logran observar imágenes aéreas en las que se percibe la construcción completa que cuenta con un gran número de aulas, zonas verdes para fomentar espacios de recreación, una amplia cancha con pasto sintético para realizar deportes, una cancha para practicar atletismo, ciclismo, patinaje, laboratorio, aulas de tecnología, comedores, aulas múltiples, entre otros espacios en donde resalta la preservación de la naturaleza.

“Nuestro equipo en Pies Descalzos y yo seguimos soñando nuevas formas de apoyar al Catatumbo y a todas las zonas más remotas y desafiantes de mi país. Un agradecimiento muy especial a Howard Buffett y al @mineducacioncol por su enorme contribución a este proyecto”, manifestó la mujer.