¿Se pasó? Westcol generó polémica al hablar de la cirugía de Cris Valencia: video

El reciente paso por el quirófano del cantante Cris Valencia para someterse a una cirugía de nariz y orejas, lo catapultó rápidamente a las conversaciones en redes sociales.

La divulgación de los resultados de estos retoques estéticos desató un amplio interés, que se intensificó notablemente cuando el reconocido streamer colombiano Westcol compartió su opinión sin filtros sobre la transformación del artista.

Las declaraciones del influencer generaron debate con diversas reacciones entre sus seguidores y la opinión pública.

Cris Valencia se volvió tendencia en redes sociales tras mostrar el resultado de una rinoplastia (cirugía de nariz) y una otoplastia (intervención en las orejas).

Tras recibir el asesoramiento profesional pertinente, Valencia decidió someterse a estos procedimientos con el objetivo principal de mejorar su aspecto físico y lograr una mayor armonía en su rostro.

Aunque ya contaba con reconocimiento por su talento y carisma, estos retoques estéticos le han permitido sentirse más cómodo y seguro con su imagen personal.

En una reciente transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Westcol sorprendió a su audiencia al expresar su punto de vista sobre las cirugías estéticas de Cris Valencia.

Las palabras del popular streamer generaron una división de opiniones, ya que de forma directa y sin rodeos, afirmó que el artista emergente era un "feo tratando de ser más lindo".

No obstante, también reconoció que el aspecto de Valencia sí había mejorado gracias a las intervenciones.

Cris Valencia no quedó mal, Cris Valencia quedó bien. Solo que Cris Valencia es feo de por sí, ¿sí me entienden? Cris Valencia es un feo tratando de ser más lindo. Él no es un lindo volviéndose más bello. Eso es lo que tienen que entender. Yo no se lo digo a mal, declaró Westcol.