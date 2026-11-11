CANAL RCN
Tendencias

Cartagena celebra 215 años de independencia: Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond se preparan para el Festival Náutico

El viernes 13 y sábado 14 de noviembre, la Bahía de Cartagena será el escenario de algunos de los máximos exponentes de la música en Colombia y Latinoamérica. Conozca todos los artistas confirmados.

Cartagena celebra 215 años de independencia: Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond se preparan para el Festival Náutico
Foto: Ryan Castro | Nicky Jam

Noticias RCN

noviembre 11 de 2026
12:36 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Cartagena está de celebración este miércoles 11 de noviembre al celebrar 215 años de su independencia y la agenda cultural de la ciudad está llena de actividades para que todos los cartageneros y turistas disfruten de varios días de fiesta y homenajes.

Don Omar enciende las alarmas tras suspender shows de su gira por su delicado estado de salud
RELACIONADO

Don Omar enciende las alarmas tras suspender shows de su gira por su delicado estado de salud

El día central de celebración habrá diferentes muestras culturales en barrios tradicionales de la ciudad, teatro callejero en el centro de la ciudad y la lectura del Acta de Independencia; por su parte, el jueves 12 se realizará el tradicional Desfile de Independencia, que cerrará con un concierto en horas de la noche con presentaciones de Rikarena, Beto Zabaleta y Lil Silvio & El Vega.

Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond dirán presente en el Festival Náutico de Independencia

Una de las actividades más esperadas de la celebración cartagenera será el Festival Náutico de Independencia, que se llevará a cabo el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en la Bahía de Cartagena.

En un escenario flotante, miles de espectadores podrán disfrutar las presentaciones de importantes artistas a nivel nacional e internacional; el viernes 13, Juan Luis Guerra, Grupo Niche, Gilberto Santa Rosa, Beéle y Rafa Pérez serán los encargados de hacer vibrar a los asistentes.

El sábado 14 se espera la presentación de uno de los artistas urbanos más importantes del momento, el paisa Ryan Castro, además de una leyenda del Reggaeton como Nicky Jam y uno de los exponentes vallenatos más importantes de Colombia, Silvestre Dangond; la nómina la completan el artista de música popular, Jessi Uribe, y Mr. Black será la cuota local.

Daddy Yankee vuelve a los escenarios masivos al ser headliner del Coachella 2027
RELACIONADO

Daddy Yankee vuelve a los escenarios masivos al ser headliner del Coachella 2027

Cierre de la semana de celebración con la coronación de la Reina Popular

El domingo 15 de noviembre, la semana de celebración de la independencia tendrá su cierre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias en la coronación del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Masterchef Celebrity Colombia

Este sería el participante eliminado de MasterChef Celebrity, según la inteligencia artificial.

Bogotá

Bogotá se prepara para la VII Noche de los Museos: aquí detalles de los recorridos

Conciertos

Fonseca recibió emotivo homenaje en los Latin Grammy 2026: así fue el momento

Otras Noticias

Atlético Nacional

"Las variantes se limitan": Lucas González volvió a referirse a los jugadores convocados a la selección

El entrenador 'verdolaga' afirmó que se sienten orgullosos de la presencia de sus jugadores en la selección pero que ante un rival como Once Caldas, se nota la falta de algunos jugadores.

Clan del Golfo

Abatido alias Negro Perea, uno de los diez cabecillas más buscados del Clan del Golfo

‘Negro Perea' contaba con más de 20 años de trayectoria criminal y las autoridades ofrecían hasta 2.018 millones de pesos por información que permitiera dar con su paradero.

Dólar

Dólar en Colombia volvió a subir y alcanzó precio que no se veía hace más de un mes

Terremoto

Fuerte temblor sacudió Chile hoy, 11 de noviembre: magnitud y epicentro del sismo

Enfermedades

¿Qué le está pasando a la presentadora Adriana Betancur? Doctor explicó los riesgos de su condición