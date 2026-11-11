Cartagena celebra 215 años de independencia: Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond se preparan para el Festival Náutico

Cartagena está de celebración este miércoles 11 de noviembre al celebrar 215 años de su independencia y la agenda cultural de la ciudad está llena de actividades para que todos los cartageneros y turistas disfruten de varios días de fiesta y homenajes.

RELACIONADO Don Omar enciende las alarmas tras suspender shows de su gira por su delicado estado de salud

El día central de celebración habrá diferentes muestras culturales en barrios tradicionales de la ciudad, teatro callejero en el centro de la ciudad y la lectura del Acta de Independencia; por su parte, el jueves 12 se realizará el tradicional Desfile de Independencia, que cerrará con un concierto en horas de la noche con presentaciones de Rikarena, Beto Zabaleta y Lil Silvio & El Vega.

Ryan Castro, Nicky Jam y Silvestre Dangond dirán presente en el Festival Náutico de Independencia

Una de las actividades más esperadas de la celebración cartagenera será el Festival Náutico de Independencia, que se llevará a cabo el viernes 13 y sábado 14 de noviembre en la Bahía de Cartagena.

En un escenario flotante, miles de espectadores podrán disfrutar las presentaciones de importantes artistas a nivel nacional e internacional; el viernes 13, Juan Luis Guerra, Grupo Niche, Gilberto Santa Rosa, Beéle y Rafa Pérez serán los encargados de hacer vibrar a los asistentes.

El sábado 14 se espera la presentación de uno de los artistas urbanos más importantes del momento, el paisa Ryan Castro, además de una leyenda del Reggaeton como Nicky Jam y uno de los exponentes vallenatos más importantes de Colombia, Silvestre Dangond; la nómina la completan el artista de música popular, Jessi Uribe, y Mr. Black será la cuota local.

RELACIONADO Daddy Yankee vuelve a los escenarios masivos al ser headliner del Coachella 2027

Cierre de la semana de celebración con la coronación de la Reina Popular

El domingo 15 de noviembre, la semana de celebración de la independencia tendrá su cierre en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias en la coronación del Reinado Popular de las Fiestas de Independencia.