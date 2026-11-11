Expopet Medellín 2026: fechas, boletas, requisitos y actividades

La ciudad de la eterna primavera se prepara para recibir uno de los eventos más esperados por los amantes de los animales. Tras su exitoso debut en 2025, Corferias trae de regreso la segunda edición de Expopet a la capital antioqueña, un espacio que promete convertirse en la plataforma comercial y de entretenimiento más importante del sector en la región. Si buscas un plan diferente para disfrutar con tu perro o gato, este evento es la oportunidad perfecta.

¿Qué actividades trae Expopet Medellín 2026 para las mascotas?

La feria no es solo un espacio de exhibición comercial, sino una verdadera experiencia 360 para las familias interespecie. Una de las grandes atracciones de este año será el regreso de la Escuela Viajera de la Felicidad Perruna. Se trata de una experiencia inmersiva y lúdica creada específicamente para fortalecer el vínculo entre los tutores y sus animales a través del juego.

Cortesía: Expopet

Mediante dinámicas sensoriales únicas, los peludos podrán poner a prueba y estimular sus sentidos del olfato, el tacto y la audición, garantizando horas de diversión y aprendizaje en un entorno seguro.

Antioquia se consolida como la capital de las familias multiespecie

La elección de Medellín para este gran evento no es casualidad. Las estadísticas demuestran que el mercado del bienestar animal en el departamento es el más dinámico del país. Según datos de Marketing Veterinario, un impresionante 83 % de los hogares antioqueños convive con al menos un perro o un gato, convirtiéndose en la región con la tasa más alta de Colombia.

Además, en el Valle de Aburrá, tres de cada cuatro hogares ya se identifican como familias multiespecie. Medellín ocupa el segundo lugar a nivel nacional en tenencia de animales (54 %), donde los perros tienen presencia en el 68 % de los hogares y los gatos en el 48 %. Este amor por los peludos se traduce también en una industria pujante que hoy supera los cinco billones de pesos en la región, con proyecciones de alcanzar los 7,5 billones.

Adopción responsable: el gran corazón de la feria en Plaza Mayor

Más allá del entretenimiento, Expopet mantiene un profundo sello social y un fuerte compromiso con las políticas públicas de tenencia responsable. Durante el evento, se fortalecerán iniciativas de la ciudad como la identificación con microchip y los programas de esterilización.

La feria busca replicar el rotundo éxito de pasadas ediciones, donde se logró encontrar un hogar para 150 perros y gatos, superando las expectativas iniciales, y se vacunaron más de 700 animales. Para esta nueva cita, el evento trabajará de la mano con fundaciones y autoridades locales para fomentar la adopción responsable y darle una segunda oportunidad a decenas de animales que buscan una familia.

Requisitos, precios y recomendaciones para asistir con tu peludo

Si ya te estás programando para asistir, es fundamental que tengas en cuenta las normas de bienestar para garantizar la seguridad de todos los asistentes.

Expopet Medellín 2026: fechas, boletas, requisitos y actividades