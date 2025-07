Westcol hizo dura confesión por su lucha con los vicios: "Estuve llorando mucho tiempo"

A lo largo de los últimos meses, Westcol, famoso creador de contenido colombiano, ha venido enfrentando un cambio de vida y hábitos como consecuencia de su preparación para participar en 'La Velada del Año', un evento de boxeo aficionado entre influencers que se realiza anualmente en España bajo la organización del streamer Ibai Llanos.

Westcol estará en la pelea principal y se enfrentará a 'TheGrefg', un youtuber español que tendría serias ventajas, pues su contenido en los últimos años ha estado relacionado con el deporte, además de que le saca varios centímetros de diferencia, por lo que el colombiano ha tenido que tomarse en serio los entrenamientos.

En diálogo con 'Arigeli', otra de las peleadoras en este evento, Westcol dio detalles sobre su preparación y comentó que uno de los momentos más complicados que atravesó fue el de dejar las drogas, pues es un fumador habitual de marihuana.

Yo estuve llorando mucho tiempo por ansiedad, no lo sabe ni mi entrenador ni nadie porque a mí no me gusta demostrar esa debilidad con nadie. Cuando dejé la marihuana hace como un mes, entré en abstinencia y eso es una ansiedad. Te duermes y tienes pesadillas bruscas, cosas fuertes como que el cuerpo te obliga a querer fumar.