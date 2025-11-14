CANAL RCN
Westcol se lamentó tras perder el Latin Grammy frente a Bad Bunny: "Nada es fácil"

El streamer antioqueño compartió con franqueza cómo vivió la derrota en los Latin Grammy 2025 y reafirmó su compromiso con seguir creciendo en la industria musical.

Westcol Ovy on the drums Latin Grammy
FOTO: AFP

Noticias RCN

noviembre 14 de 2025
07:13 a. m.
Westcol reaccionó tras perder el Latin Grammy 2025 frente a Bad Bunny. Su nominación con “La Plena”, creada junto a Beéle y producida por Ovy On the Drums en su proyecto W Sound, lo había posicionado como el primer streamer en alcanzar una candidatura en estos premios. Con más de 411 millones de reproducciones en plataformas como YouTube, la canción llegó a competir en la categoría Mejor Interpretación Urbana.

¡Orgullo nacional! Estos son algunos de los colombianos ganadores del Latin Grammy 2025
RELACIONADO

¡Orgullo nacional! Estos son algunos de los colombianos ganadores del Latin Grammy 2025

A pesar del impacto mediático y del apoyo masivo de su comunidad, el antioqueño sabía que no sería una competencia fácil. En esta categoría también estaban nominados Alleh y Yoghaki con “Merenguetón”; Bad Bunny con “DTMF”; Tokischa y Nathy Peluso con “De Maravisha”; y Jay Wheeler con “Roma”. Finalmente, el ganador fue Bad Bunny, lo que dio paso a una reacción sincera y emocional de WestCol en plena transmisión en vivo.

La reacción en vivo de Westcol

La respuesta del creador de contenido quedó registrada en directo mientras compartía con su comunidad el anuncio del ganador. Allí confesó haber atravesado un mar de emociones, pasando de los nervios a la tristeza, para luego recuperar la motivación.

Cuando estaba esperando para saber el ganador estaba muy nervioso, después muy triste, pero ya después feliz y a esperar cuando sea el momento. Nada en esta vida es fácil.

WestCol también envió un mensaje de resiliencia a sus seguidores:

No importa si se sintieron mal en sus casas por haber perdido el premio. Acá estamos claros que hay que venir unas cuantas veces más, esto es el comienzo de algo muy grande.

Con estas palabras, dejó claro que continuará trabajando junto a los mejores artistas y que espera volver a las galas más importantes de la música hasta conseguir el codiciado gramófono.

