¡Orgullo nacional! Estos son algunos de los colombianos ganadores del Latin Grammy 2025

Los Latin Grammy 2025 han celebrado su nueva edición, en Las Vegas, en donde una gran cantidad de artistas ya han hecho presencia para poder participar de la importante premiación con la que el talento musical es reconocido.

No obstante, la presencia de colombianos ha marcado un hito histórico ya que una gran variedad de artistas locales ha recibido diferentes nominaciones, de los cuales ya varios se han llevado su propio galardón.

Colombianos ganan el Latin Grammy

Como es de costumbre, el evento entrega algunos de los galardones por fuera de la gala televisada. Por esto, dicho espacio ha sido la oportunidad para ver brillar el talento de los colombianos que ya han conquistado una gran variedad de categorías en las que se reconoce su talento y superioridad.

Este fue el caso del bogotano Andrés Cepeda, quien obtuvo su Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional, galardón entregado por su colega Silvestre Dangond.

Por supuesto, las ovaciones no se hicieron esperar ya que artista tuvo la oportunidad de agradecer a todo su equipo de trabajo por estar detrás de su arduo trabajo.

El segundo colombiano en ganar este importante reconocimiento musical corresponde a Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, quienes obtuvieron el Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Cumbia/Vallenato por 'El Último Baile'.

Su reacción no se hizo esperar ya que el artista, en medio de lágrimas, manifestó el agradecimiento a su colega por hacer “sin pretensiones” un álbum después de 13 años.

Los terceros colombianos en ganar fue la agrupación Morat, quienes se llevaron el triunfo en la categoría Mejor Álbum Pop/ Rock. Los artistas manifestaron su gran emoción ya que este logro se convirtió en su primer galardón de la academia.

Maluma presenta los premios Latin Grammy

Por otro lado, el cantante antioqueño ha sorprendido tras convertirse en el primer colombiano en ser el anfitrión de la noche en dicha premiación. En compañía de la actriz y modelo Roselyn Sánchez, el intérprete de ‘El perdedor’ conquistó durante la gala al abrir el espectáculo en compañía de Carlos Santana.