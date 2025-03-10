CANAL RCN
“Es tan basto”: Westcol se va contra Pirlo tras la denuncia de su mánager a Blessd

El empresario rompió el silencio y manifestó su disgusto ante las acciones del cantante vallecaucano.

Foto: IG @westol y IG @pirloconpowerr
Foto: IG @westol y IG @pirloconpowerr

octubre 03 de 2025
08:26 p. m.
Westcol se sumó a la fuerte polémica legal que se desató recientemente entre Pirlo y Blessd, pues el mánager del vallecaucano acusó al antioqueño por los delitos de tortura y secuestro.

Sin embargo, la situación ha desatado una gran polémica en redes sociales ya que cientos de internautas se han sumado a la disputa para defender a sus artistas favoritos.

¿Qué dijo Westcol sobre Pirlo?

La discusión no solo se ha tomado las instancias legales ya que también ha generado fuertes debates en internet. Este es el caso de Westcol, quien, por medio de un reciente stream, manifestó su asombro por la disputa entre ambos artistas.

“La gente no conoce la historia… yo pensé que en algún momento de la vida iba a haber paz, pero es que después de esto es imposible. Todavía hay oportunidad Pirlo, cállese… no opine, guarde esa boca”, manifestó.

Así mismo, expresó que no comprende las acciones del caleño ya que cuestionó la denuncia que su mánager instauró mientras que, según el empresario, promulga ideas en contra de las autoridades.

“A mí me llegan a hacer algo y llamo a la SIJIN, FBI, DEA… yo no soy calle, pero ese man canta desde la calle y le tira siempre a los policías todos los días. Cómo le tira a los policías y después va donde ellos”, manifestó.

Pirlo se va contra Westcol

Por su parte, el artista tomó las historias de su cuenta oficial de Instagram para referirse ante la disputa legal en la que hoy el cantante Blessd se habría visto involucrado.

“Les voy a dar la oportunidad de que hagan las cosas al derecho. Si no, pues se les va a poner feo todo… los caídos son otros”, expresó el cantante.

Así mismo, por medio de un live en TikTok, Pirlo le envió un contundente mensaje a Westcol al manifestar que se encontraba listo para encontrárselo en persona, pues recalcó que el empresario lleva un año “tratando de apagarlo”.

