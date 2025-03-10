Ñejo rompe en llanto al agradecerle a Feid por su nueva colaboración: “Nos ven por encima del hombro"

Feid sorprendió a sus más fieles fanáticos al realizar el lanzamiento oficial de su nueva colaboración en compañía de Ñejo, quien se unió por primera vez al antioqueño para realizar una canción.

Ante el gran furor de los fanáticos, el puertorriqueño rompió el silencio y decidió sincerarse sobre la situación que algunos de los primeros exponentes del género urbano han tenido que vivir en la actualidad.

Ñejo se quebranta ante Feid

En las horas más recientes, el intérprete de ‘Alakran’ realizó un live, por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde se mostró alegre ante el lanzamiento de la colaboración que ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales.

Sin embargo, el puertorriqueño impactó a los usuarios al romper en llanto mientras decidió agradecerle a su colega por su canción ‘Princesa’, pues, según sus declaraciones, hay artistas que en la actualidad se olvidan de las raíces y de quienes impulsaron el reggaetón desde sus inicios.

“Me da sentimiento porque uno ve chamaquitos que, aunque no lo han sobrepasado a uno, pero están bien arriba… uno pasa las de Caín. Hay artistas que a uno lo ven por encima del hombro… hay artistas que cuando sobrepasan a algunos otros se les olvida”, manifestó el puertorriqueño.

Así mismo, el cantante explicó que se sintió sorprendido ante la rapidez con la que el “Ferxxo” atendió el llamado para grabar su nueva colaboración. Esto a raíz de que, según sus comentarios, otros artistas lo “ponen a esperar”.

Feid agradece la influencia de Ñejo en el género

Por supuesto, la reacción de Salomón no se hizo esperar ya que aprovechó el emotivo momento para agradecer por la trayectoria de su colega, quien es considerado como uno de los pioneros dentro del género urbano y uno de los representantes puertorriqueños con mayor trascendencia en el gremio.

“Usted es una bestia, aquí estamos… todo lo que usted aportó para que yo esté hoy aquí parado”, expresó el paisa.