Westcol sorprendió a Karina García con romántico regalo y aclaró rumores sobre posible romance

El streamer organizó un detalle especial para celebrar los 5 millones de seguidores de la creadora de contenido, mientras enfrentaban especulaciones sobre una supuesta relación.

Westcol Karina
FOTO: Captura de pantalla - Kick @westcol

Noticias RCN

octubre 03 de 2025
01:03 p. m.
Karina García, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia, alcanzó recientemente los 5 millones de seguidores en Instagram, un hito que no pasó desapercibido. Para conmemorar el logro, el streamer Westcol la sorprendió con una velada especial: un lugar decorado con rosas rojas formando la figura de “5M”.

Este detalle se dio pocos días después de que Karina confirmara su ruptura con el cantante Andrés Altafulla, con quien sostuvo una relación tras salir del reality. La creadora de contenido declaró públicamente que mantiene “contacto cero” con su expareja y que atraviesa un proceso personal para continuar con su vida.

Rumores en redes: ¿romance o simple amistad?

El gesto romántico no tardó en alimentar rumores sobre una posible relación sentimental entre Westcol y Karina García. En redes sociales circularon videos y especulaciones, algunos asegurando incluso que la modelo habría aparecido de manera encubierta en una de las transmisiones del streamer.

Una versión difundida en una emisora nacional señaló que Karina pudo haber estado acompañando a Westcol en un stream mientras Altafulla se encontraba en Venezuela. Estas afirmaciones intensificaron el debate en redes sociales, generando miles de comentarios y teorías de los seguidores.

La respuesta directa de Westcol y Karina

Ante la magnitud de los rumores, Westcol decidió responder en una transmisión en vivo. El creador de contenido calificó las versiones como “la mayor estupidez del mundo” y explicó que el stream mencionado tuvo una duración de ocho horas, en el que nunca apareció Karina.

Karina negó tajantemente haber estado presente y mostró su molestia por la viralización de las imágenes. Ambos insistieron en que la supuesta aparición era un malentendido y pidieron frenar la difusión de información falsa.

La reacción de Andrés Altafulla

Mientras tanto, el tema también llegó hasta el cantante Andrés Altafulla, expareja de Karina, quien fue consultado en vivo en la misma emisora. Su reacción fue breve y seria: se limitó a decir “no sé, no sé”, sin entrar en detalles, lo que generó aún más especulaciones entre los oyentes.

Más allá de los rumores, lo cierto es que Karina García sigue consolidándose como una de las influencers más comentadas del momento en Colombia, combinando logros digitales con un fuerte impacto mediático. Westcol, por su parte, continúa siendo uno de los streamers más seguidos del país.

