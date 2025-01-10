Karina García rifará un carro y una moto 0 km: cómo participar

La influencer y exconcursante de La Casa de los Famosos Colombia, Karina García hizo un anuncio que sacudió a sus cinco millones de seguidores: el sorteo de un carro Mazda y una moto NMAX 0 kilómetros.

La modelo paisa anunció que desea retribuir el cariño y el respaldo masivo que ha recibido, especialmente tras su paso por el exitoso reality del Canal RCN.

Los premios que rifará Karina Garcia

En un gesto de gratitud que ella misma ha denominado "De mí para ti", Karina García confirmó la entrega de dos premios de alto valor.

Se trata específicamente de un vehículo marca Mazda y una motocicleta NMAX, ambos a estrenar. Este sorteo reafirma su promesa de cumplimiento, ya que meses atrás también había entregado una moto a un seguidor afortunado.

El compromiso con la legalidad y la transparencia es un punto clave.

La rifa cuenta con la debida autorización de Coljuegos, entidad que regula este tipo de juegos de azar, lo que brinda confianza a los miles de usuarios que ya se han volcado a participar.

Fecha de la rifa de Karina García y cómo participar

Miles de personas ya están buscando la forma de adquirir su cupo para este codiciado sorteo. La fecha definida para el juego es el 8 de noviembre de 2025.

La información completa y detallada sobre la mecánica para participar está centralizada en un solo lugar: el perfil oficial de Instagram de Karina García.

Los interesados en ganar este espectacular dúo de vehículos deben ingresar al link ubicado en la biografía de su cuenta de Instagram.

Allí encontrarán las instrucciones precisas para adquirir el tiquete de la rifa y asegurar su opción de estrenar carro o moto.

La reacción de los usuarios digitales fue inmediata y eufórica. Con una base de seguidores que supera los cinco millones, este sorteo se convierte en uno de los eventos digitales más esperados por los seguidores de la modelo antioqueña.