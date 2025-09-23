Westcol sorprendió al someterse a drástico procedimiento estético: así quedó el antes y el después

A lo largo de los últimos días, la apariencia de Westcol fue tema de conversación en redes sociales. El streamer antioqueño se sometió a un procedimiento quirúrgico para cambiar algo de su aspecto físico que le generaba cientos de comentarios negativos.

Se trata de su sonrisa, pues cuando en el pasado se realizó un diseño de sonrisa, los dientes le habrían quedado más grandes de lo ideal, razón por la cual recibía muchas críticas, considerando que es una de las personas más virales de Colombia.

Ante esto, decidió volverse a someter a un nuevo tratamiento para cambiar su dentadura, pero no contaba con que el proceso llevaría bastante tiempo, por lo que tuvo que pasar algunos días con tapabocas, ocultando sus dientes mientras le ponían los nuevos.

Las imágenes de Westcol y sus dientes naturales

El creador de contenido estuvo en un evento recientemente y trato de pasar desapercibido sin sonreír, pero algunas fotos lo dejaron en evidencia, mostrando sus dientes naturales, lo cual lo dejó en una situación desfavorable, aunque muchos defendieron su apariencia tal como es.

Además, se atrevió a realizar algunas trasmisiones en directo en sus plataformas, pero usando tapabocas en todo momento. Sin embargo, hubo momentos en donde se descuidó y sus seguidores aprovecharon para sacar capturas de pantalla que lo dejaron mal parado.

La nueva sonrisa de Westcol

Finalmente, el streamer completó el tratamiento de la mano de una de las odontólogas más reconocidas del país y mostró con orgullo su nueva dentadura, dejando atrás malos comentarios al respecto.

Ahora tiene unos dientes más pequeños y una sonrisa que va de la mano con su estilo, lo cual ha dejado cientos de comentarios positivos al respecto.