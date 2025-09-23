CANAL RCN
Tendencias

Westcol sorprendió al someterse a drástico procedimiento estético: así quedó el antes y el después

El streamer colombiano pasó varios días ocultando su apariencia ante las cámaras y ahora mostró los resultados de la intervención.

Westcol
FOTO: Westcol - Instagram

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
10:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A lo largo de los últimos días, la apariencia de Westcol fue tema de conversación en redes sociales. El streamer antioqueño se sometió a un procedimiento quirúrgico para cambiar algo de su aspecto físico que le generaba cientos de comentarios negativos.

Westcol rompió el silencio tras los rumores en los que lo señalaron de ser el papá del hijo de Aida Victoria: esto dijo
RELACIONADO

Westcol rompió el silencio tras los rumores en los que lo señalaron de ser el papá del hijo de Aida Victoria: esto dijo

Se trata de su sonrisa, pues cuando en el pasado se realizó un diseño de sonrisa, los dientes le habrían quedado más grandes de lo ideal, razón por la cual recibía muchas críticas, considerando que es una de las personas más virales de Colombia.

Ante esto, decidió volverse a someter a un nuevo tratamiento para cambiar su dentadura, pero no contaba con que el proceso llevaría bastante tiempo, por lo que tuvo que pasar algunos días con tapabocas, ocultando sus dientes mientras le ponían los nuevos.

Las imágenes de Westcol y sus dientes naturales

El creador de contenido estuvo en un evento recientemente y trato de pasar desapercibido sin sonreír, pero algunas fotos lo dejaron en evidencia, mostrando sus dientes naturales, lo cual lo dejó en una situación desfavorable, aunque muchos defendieron su apariencia tal como es.

Además, se atrevió a realizar algunas trasmisiones en directo en sus plataformas, pero usando tapabocas en todo momento. Sin embargo, hubo momentos en donde se descuidó y sus seguidores aprovecharon para sacar capturas de pantalla que lo dejaron mal parado.

La nueva sonrisa de Westcol

Finalmente, el streamer completó el tratamiento de la mano de una de las odontólogas más reconocidas del país y mostró con orgullo su nueva dentadura, dejando atrás malos comentarios al respecto.

Ahora tiene unos dientes más pequeños y una sonrisa que va de la mano con su estilo, lo cual ha dejado cientos de comentarios positivos al respecto.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Viral

"Bienvenidos a mi nuevo hogar": Melissa Gate mostró su nuevo apartamento

México

Desgarrador mensaje de la hermana de B-King tras confirmarse su muerte en México

Automovilismo

Sostenibilidad, carros eléctricos y experiencia premium: Así es la nueva vitrina sostenible en Chía

Otras Noticias

Donald Trump

¿Incidente de Trump con la escalera mecánica tuvo algo detrás? Piden investigar la insólita situación

Cuando el mandatario iba a subir por las escaleras eléctricas, estas dejaron de funcionar sorpresivamente.

Mundial de fútbol

Carlos Antonio Vélez se pronunció contra la propuesta de un Mundial con 64 equipos

La dura crítica de Carlos Antonio Vélez contra la propuesta de un Mundial con 64 equipos en 2030.

Ministerio de Transporte

Ponen freno a agentes de tránsito con sanción constante a conductores: cambia el proceso

Salud mental

Las señales que indican que debe consultar a un experto por problemas de sueño

Ibagué

Prohibido maltratar: agentes de tránsito en Ibagué viven un infierno dentro y fuera de la institución