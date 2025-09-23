CANAL RCN
Westcol rompió el silencio tras los rumores en los que lo señalaron de ser el papá del hijo de Aida Victoria: esto dijo

El reconocido streamer, después de mucho tiempo de murmuros, decidió pronunciarse. ¿Qué dijo?

Foto: @aidavictoriam y @westcol en Instagram.

Noticias RCN

septiembre 23 de 2025
12:52 p. m.
En los últimos meses, los nombres de Westcol y Aida Victoria Merlano han sido tendencia.

El motivo fue que Yina Calderón, en un polémico video, aseguró que había conocido que, presuntamente, Mr. Stiven tenía el 'chisme bomba' de que Westcol sería el papá del hijo de Aida Victoria Merlano.

En consecuencia, desde ese momento comenzaron los rumores en las redes sociales e, incluso, la influencer y su pareja tuvieron que salir a desmentir esa versión.

Además, después de mucho tiempo de silencio, Westcol, en un reciente stream, también tomó la decisión de pronunciarse. ¿Qué dijo?

Esto dijo Westcol acerca de los rumores en los que lo relacionan como el papá del hijo de Aida Victoria Merlano

En una transmisión en vivo que Westcol realizó en la noche del 22 de septiembre, aseguró que las personas ya se están pasando con los rumores y que no hay razones para que lo relacionen con Aida Victoria Merlano, su pareja o su hijo.

"¿Pueden por favor dejar de inventarse rumores conmigo? Ya se están pasando. Todos esos rumores son falsos y llevan por ahí un mes diciendo cosas que son mentiras y no he salido a aclarar", comenzó expresando Westcol.

"Yo no me quiero meter en esa colada, yo no tengo nada que ver en el parto de Aida, en su hijo o en su marido. Eso es cosa de ellos y a mí no me metan ahí. Yo estoy lejos, tranquilo de mi vida y nominado a los Grammy", complementó.

¿Qué dijo Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, tras los rumores sobre la paternidad de Westcol?

Después de que las declaraciones de Yina Calderón se hicieron virales, Juan David Tejada, la pareja de Aida Victoria Merlano, publicó un comunicado en Instagram.

"Hay personas que no entienden que una polémica no es solo redes, sino que involucra la vida privada de uno. Hoy cualquiera con un teléfono se inventa algo sin pruebas y todo el mundo asume que es verdad", escribió.

"Ni he sido infiel ni he puesto en duda jamás la paternidad de mi hijo", especificó también.

 

