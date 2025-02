Yana Kaprova no se guardó nada y le dijo a Karina García que quería que se fuera de La Casa de los Famosos

El domingo 17 de febrero estuvo al tope la tensión en La Casa de los Famosos Colombia 2025. La razón fue que se vivió una nueva jornada de eliminación.

Sin embargo, como sucede todos los domingos en la 'casa más famosa de Colombia', antes de que se cerraran las votaciones y se conociera cuál había sido el participante menos votado, se llevó a cabo el 'posicionamiento'.

En este dinámica, cada uno de los participantes se pusieron en frente de uno de los nominados en la placa de eliminación para explicarles las razones por las que querían que se fueran de La Casa de los Famosos Colombia 2025.

De esa manera, Yana Kaprova no lo pensó dos veces y buscó directamente a Karina García cuando fue su turno. Y es que, aunque la modelo rusa lleva apenas uno días en el reality, los roces con la modelo han sido constantes.

Yana Kaprova le dijo a Karina García las razones por las que la quiere afuera de La Casa de los Famosos Colombia 2025

La modelo rusa le manifestó cara a cara a Karina García que tenía la intención de que pudieran llevar una buena relación, pero que considera que ella le ha generado un mal ambiente desde que se convirtió en la nueva habitante y que, desde su punto de vista, cree que todo se ha realizado con intención.

"Yo pensaba que tú y yo podíamos ser amigas, pero no ha sido así. Todo cambió, me has hecho sentir muy triste y entre las dos sabemos que algo pasó con intención de tu parte", le dijo.

"Yo no sé cuál fue la razón, pero eso me hace sentir muy triste. Tú eres una mujer muy hermosa físicamente y espero que por dentro también vayas desarrollando una personalidad real", añadió.

Es importante recordar que Yana Kaprova acusó a Karina García de pegarle con los codos y los pies cuando se encontraba durmiendo durante el fin de semana. Sin embargo, después de revisar las cámaras, el 'jefe' determinó que no había sido intencional.

En video: así fue el 'picante' cruce entre Yana Kaprova y Karina García

¿En dónde ver La Casa de los Famosos Colombia 2025?

La Casa de los Famosos Colombia 2025 se puede ver todas las noches en la pantalla del Canal RCN, después de La Hora de Todos, la emisión de noticias de las 7:00 de la noche.

Pero, además, se puede seguir durante las 24 horas en la nueva aplicación digital. Hasta el momento, más de 3 millones de usuarios ya se unieron a este nuevo espacio y usted también puedo hacerlo a través de este enlace.