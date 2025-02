¡Karina le confesó a Yana Karpova que se besó con su novio, Cris Valencia! Así reaccionó

En un reciente episodio de La Casa de los Famosos Colombia, se vivió un momento de sinceridad entre Karina García y Yana Karpova.

Durante una conversación, Karina le confesó a Yana que, tiempo atrás, compartió un beso con Cris Valencia, actual pareja de la rusa. Este encuentro ocurrió durante la grabación de un video musical y, según Karina, fue simplemente parte de un reto sin implicaciones sentimentales.

Así fue el beso entre Karina García y Cris Valencia

Antes de que Cris Valencia oficializara su relación con Yana Karpova, el cantante protagonizó un beso con Karina García en una transmisión en vivo del streamer Westcol.

Este episodio generó revuelo en redes sociales, pero ambos aclararon que se trató de una estrategia promocional para el lanzamiento de la canción "Ya no volverás".

¿Qué dijo Yana Karpova al respecto?

"¿Como así que eres la novia de Cris?.. Eso no fue un beso real, no se vaya a rayar. Eso fue un reto. Es un buen niño", dijo Karina García.

La respuesta de Yana fue: "Sí, Westcol me lo presentó; yo estaba en un centro comercial y él recogió gente de la calle y me dijo quién eres y me habló de Cris Valencia, a ver si hacemos una canción o algo... Así inició nuestra historia de amor".

Al enterarse de esta situación dentro de la casa, Yana no mostró signos de incomodidad. Por el contrario, afirmó estar al tanto del evento y no le dio mayor importancia, entendiendo que fue una acción sin trascendencia emocional. Esta actitud refleja la confianza y solidez en su relación con Cris Valencia.