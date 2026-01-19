"Está viva de milagro", Yeferson Cossio mostró cómo quedó el carro de su mamá tras fuerte accidente

El reconocido creador de contenido antioqueño, Yeferson Cossio, volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por sus excentricidades o lujosos viajes, sino por una noticia que mantuvo en vilo a sus millones de seguidores: el aparatoso accidente de tránsito que sufrió su madre, la señora Luz Dary, en carreteras del departamento de Antioquia.

De acuerdo con las declaraciones de Cossio, el accidente se produjo a raíz de un microsueño experimentado por la pareja sentimental de su madre, quien se encontraba al volante en ese momento. Al perder el control del vehículo, el automóvil impactó contra los separadores de la vía, lo que provocó que el carro terminara volcado completamente sobre el asfalto.

La noticia llegó a Yeferson mientras se encontraba en Bogotá cumpliendo con compromisos profesionales. Al intentar comunicarse con su madre y no recibir respuesta, su preocupación escaló hasta que un agente de tránsito contestó el teléfono de Luz Dary para informarle sobre la gravedad de la situación.

A pesar de la magnitud del impacto, los exámenes médicos confirmaron que la mujer no sufrió fracturas ni lesiones internas graves, aunque sí presentó múltiples hematomas y moretones en diversas partes de su cuerpo.

Cossio mostró cómo quedó el carro de su madre tras accidente

Tras el susto inicial y una vez confirmada la estabilidad de su madre, Yeferson Cossio decidió compartir con su audiencia la realidad de lo sucedido. A través de un video en sus plataformas digitales, el creador de contenido mostró el estado en el que quedó el vehículo tras el fuerte impacto

Las imágenes son contundentes: un automóvil blanco totalmente destrozado y con el techo aplastado contra el pavimento.

"Se acuerdan el diablazo que se dio mi mamá en estos días? Mi mamá me quedó viva fue de chimba, mira. ¿Cómo no le pasó nada a la vieja? Todo el techo se rompió", dijo en la grabación.

El 'influencer' no dudó en calificar el desenlace como un "milagro", asegurando que, dada la violencia del volcamiento, el resultado perfectamente pudo haber sido fatal.

"Hoy afortunadamente puedo hacer chistes de esto, pero habría podido estar en el entierro de mi mamá", reflexionó ante sus seguidores, aprovechando el momento para enviar un mensaje sobre la importancia de valorar a la familia y no dar la vida por sentada, ya que esta "cambia en un segundo".