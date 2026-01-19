CANAL RCN
Tendencias

"Está viva de milagro", Yeferson Cossio mostró cómo quedó el carro de su mamá tras fuerte accidente

Mediante un video, el creador de contenido mostró los graves daños que sufrió el vehículo de su madre.

Yeferson Cossio fue visto peleando en Envigado.
Foto: Instagram Yeferson Cossio

Noticias RCN

enero 19 de 2026
06:21 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El reconocido creador de contenido antioqueño, Yeferson Cossio, volvió a ser tendencia en las redes sociales, pero esta vez no por sus excentricidades o lujosos viajes, sino por una noticia que mantuvo en vilo a sus millones de seguidores: el aparatoso accidente de tránsito que sufrió su madre, la señora Luz Dary, en carreteras del departamento de Antioquia.

De acuerdo con las declaraciones de Cossio, el accidente se produjo a raíz de un microsueño experimentado por la pareja sentimental de su madre, quien se encontraba al volante en ese momento. Al perder el control del vehículo, el automóvil impactó contra los separadores de la vía, lo que provocó que el carro terminara volcado completamente sobre el asfalto.

A Yeferson Cossio tendrán que hacerle una nueva intervención por su problema en el corazón: esto se reveló
RELACIONADO

A Yeferson Cossio tendrán que hacerle una nueva intervención por su problema en el corazón: esto se reveló

La noticia llegó a Yeferson mientras se encontraba en Bogotá cumpliendo con compromisos profesionales. Al intentar comunicarse con su madre y no recibir respuesta, su preocupación escaló hasta que un agente de tránsito contestó el teléfono de Luz Dary para informarle sobre la gravedad de la situación.

A pesar de la magnitud del impacto, los exámenes médicos confirmaron que la mujer no sufrió fracturas ni lesiones internas graves, aunque sí presentó múltiples hematomas y moretones en diversas partes de su cuerpo.

Cossio mostró cómo quedó el carro de su madre tras accidente

Tras el susto inicial y una vez confirmada la estabilidad de su madre, Yeferson Cossio decidió compartir con su audiencia la realidad de lo sucedido. A través de un video en sus plataformas digitales, el creador de contenido mostró el estado en el que quedó el vehículo tras el fuerte impacto

Las imágenes son contundentes: un automóvil blanco totalmente destrozado y con el techo aplastado contra el pavimento.

"Se acuerdan el diablazo que se dio mi mamá en estos días? Mi mamá me quedó viva fue de chimba, mira. ¿Cómo no le pasó nada a la vieja? Todo el techo se rompió", dijo en la grabación.

El 'influencer' no dudó en calificar el desenlace como un "milagro", asegurando que, dada la violencia del volcamiento, el resultado perfectamente pudo haber sido fatal.

"Hoy afortunadamente puedo hacer chistes de esto, pero habría podido estar en el entierro de mi mamá", reflexionó ante sus seguidores, aprovechando el momento para enviar un mensaje sobre la importancia de valorar a la familia y no dar la vida por sentada, ya que esta "cambia en un segundo".

 

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Yeison Jiménez

Giovanny Ayala se disculpó con sus colegas en medio de misa ofrecida a Yeison Jiménez

Conciertos

Artistas confirmados para el concierto en memoria de Yeison Jiménez en El Campín

Artistas

Blessd puso fin a los rumores: así anunció que será papá por primera vez

Otras Noticias

Subsidios

Grupos de Sisbén que podrán obtener hasta 52 millones en este 2026: conozca los requisitos para acceder

Conozca todos los requisitos que debe cumplir para acceder a esta suma de dinero.

Nariño

Atacan caravana en la que se transportaba una funcionaria de la Secretaría de Minas en Nariño

El hecho generó alarma entre las autoridades, especialmente porque ocurrió poco después de que el gobernador visitara la zona.

Cuidado personal

Regreso a clases y déficit de sueño: una alerta para padres sobre el bienestar estudiantil

Hernán Torres

Hinchas de Millonarios piden la salida de Hernán Torres: estos son los números del DT

Donald Trump

Trump dice no estar obligado a encontrar una salida pacífica a la disputa por Groenlandia tras quedarse sin el Nobel