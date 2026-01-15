A Yeferson Cossio tendrán que hacerle una nueva intervención por su problema en el corazón: esto se reveló

A Yeferson Cossio le descubrieron un problema en el corazón a finales del 2025.

El creador de contenido reveló que unos días antes de la Navidad tuvo que asistir a una entidad médica de urgencia debido a que comenzó a hiperventilar y a sentir un fuerte dolor en el pecho.

Por lo tanto, después de varios exámenes de rigor, los médicos le informaron que su corazón no estaba funcionando bien y le realizaron una primera intervención.

Tras ese procedimiento, Yeferson Cossio firmó su salida voluntaria, a pesar de que los especialistas le dijeron que tenía que seguir hospitalizado.

Y, a inicios de enero, el influencer de contenido se descompensó nuevamente y tuvo que ser hospitalizado por segunda vez.

En medio de esa coyuntura, el paisa ha comenzado a asistir recurrentemente a los chequeos periódicos y en los últimos días reveló que le tendrán que hacer una nueva intervención para tratar su problema cardíaco.

Este es el nuevo procedimiento que tendrán que hacerle a Yeferson Cossio por su problema en el corazón

Durante esta semana, Yeferson Cossio asistió al hospital para que le realizaran un electrocardiograma y, debido a que los resultados fueron positivos, no tuvo que realizarse otros dos exámenes.

"Mi corazón está un poco mejor. Me salvé del ecocardiograma transesofágico y de la cardioversión eléctrica que me iban a hacer", expresó el creador de contenido.

No obstante, Yeferson Cossio también explicó que la próxima semana tienen que realizarle una intervención que es obligatoria e inaplazable.

"La próxima semana sí me tengo que hacer un aislamiento eléctrico en las venas pulmonares", aseguró.

¿Cuál fue la causa del problema cardíaco de Yeferson Cossio?

Yeferson Cossio, a través de las redes sociales, explicó que su problema en el corazón se generó por los malos hábitos que estaba teniendo desde hace cuatro meses.

Según él, dormía cada día de por medio, tenía picos muy altos de estrés y abusaba de la sobrecarga laboral.