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Yeferson Cossio tomó conmovedora decisión en medio de su luto: esta fue

El creador de contenido confirmó la determinación a través de sus redes sociales.

Foto: @yefersoncossio y Freepik en Instagram.

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
05:50 p. m.
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En la tarde de este martes 17 de marzo, Yeferson Cossio, entre lágrimas, confirmó la muerte de Akira, la perra que estuvo a su lado durante 13 años.

El creador de contenido, que se encuentra de viaje, indicó que su mascota se agravó en la noche del 16 de marzo, que fue llevada al veterinario y que se le diagnosticó un cáncer con metástasis en su estómago.

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Además, les agradeció a sus seguidores por expresar amor por su perra año tras año y por cada uno de los mensajes de condolencias que han enviado desde que se enteraron de lo sucedido.

Asimismo, en una historia de Instagram, Yeferson Cossio anunció una decisión en medio de su luto. ¿Cuál fue?

Esta fue la decisión que tomó Yeferson Cossio tras su luto

Yeferson Cossio reconoció que tenía varios compromisos programados para hoy, pero que no podrá cumplirlos debido a que se concentrará en su duelo.

Su mensaje exacto fue el siguiente:

"Soy consciente de que ahora mismo tengo muchas responsabilidades, WhatsApp a reventar por los mensajes, publicidades pendientes de publicar, etc. Me disculpo con todas las personas con las que tenía un acuerdo para hoy, pero he decidido que voy a tratar de ocuparme de cómo me siento", comenzó expresando.

"Mañana retomaré todo como si nada hubiese pasado. Gracias", añadió.

Este fue el video que recordó Yeferson Cossio tras la muerte de Akira, su perra

Luego de la decisión tomada por Yeferson Cossio, él, en otra historia de Instagram, recordó el día que llevó a Akira a conocer el mar y la playa.

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Además, aclaró que ese emotivo momento lo vivieron después de que la canina superó su primer cáncer.

"Yo no sé qué voy a hacer. Quedé en shock y, de hecho, creo que sigo así. Estoy muy triste y no soy capaz de sentir nada", expresó el creador de contenido tras el deceso de su mascota.

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