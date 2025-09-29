Yeferson Cossio y Luis Alfonso visitan las ruinas de Armero: ¿presenciaron hechos paranormales?

Las redes sociales se han visto impactadas por la más reciente visita que hizo el influencer Yeferson Cossio con el cantante Luis Alfonso y el periodista Daniel Trespalacios, quienes, en una valiente misión, desafiaron los límites de lo inexplicable para conocer de cerca la trágica historia de Armero.

Yeferson Cossio se lleva gran susto en Armero

En los días más recientes, los famosos emprendieron un viaje en compañía del equipo de La Mega para visitar algunas de las zonas más visitadas en el campo santo de Armero, el pueblo sepultado por la erupción del Nevado del Ruiz en 1985.

Por esto, decidieron ingresar a las ruinas del hospital, el cementerio, la cruz que bendijo el Papa Juan Pablo II, e incluso la tumba de Omaira, la niña que hoy se ha convertido en el símbolo de dicha tragedia nacional.

No obstante, las imágenes ya han aterrorizado a cientos de internautas ya que dicho grupo utilizó detectores de energía que, en varios instantes, encendieron sus alarmas para manifestar la presencia de presuntos campos electromagnéticos inexplicables.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamaron la atención de los usuarios correspondió al instante en el que el creador de contenido manifestó sentirse mal de salud, pues, mientras se encontraban en una de las viviendas consumidas por las ramas de los árboles y la maleza, tuvo que detener su caminata ya que experimentó náuseas, falta de oxígeno, debilidad y pesadez.

Este no fue el único momento que impactó el recorrido de las celebridades ya que, mientras se disponían a hacer uso de la tabla ouija, se percataron de diferentes ruidos y movimientos de objetos.

Luis Alfonso comenta anécdota paranormal en Armero

El artista, quien ya había tenido la oportunidad de visitar el campo santo, sorprendió al revelar que en su primer viaje a aquel lugar presenció una inesperada conexión, por medio de los artefactos que llevaba junto a su equipo, de una eucaristía que, aparentemente, se estaba presidiendo por una emisora de la zona.

En dicha oportunidad, el hecho también se repitió ya que, en presencia de Daniel Trespalacios, el equipo volvió a sintonizar una eucaristía a altas horas de la noche.