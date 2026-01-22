Revelan fotos de quien sería la primera novia de Yeison Jiménez antes de la fama

La figura de Yeison Jiménez sigue generando tristeza y conmoción en Colombia, a casi dos semanas de su fallecimiento.

En medio de los homenajes, recuerdos y mensajes de sus seguidores, en redes sociales comenzó a tomar fuerza un tema que ha despertado curiosidad.

La aparición de imágenes de quien sería la primera novia del cantante, una mujer de la que él habló en varias entrevistas, pero cuyo nombre nunca hizo público.

La relación que marcó la adolescencia de Yeison Jiménez

Lejos de la tarima, Yeison Jiménez contó en diferentes espacios que su adolescencia estuvo llena de responsabilidades. A una edad muy temprana decidió convivir con su pareja, una determinación que lo llevó a formalizar una relación cuando aún era menor de edad.

Según relató el propio cantante, ese primer amor se extendió por más de seis años, un tiempo significativo teniendo en cuenta lo joven que era cuando comenzó.

Aunque reconoció la importancia de esa etapa en su vida, Jiménez siempre fue reservado sobre los motivos de la ruptura y optó por mantener esos detalles en el ámbito privado.

Las imágenes que hoy circulan han generado conversación entre seguidores, quienes recuerdan que varias de sus canciones nacieron de experiencias personales vividas en esos años.

De su primer amor a su relación con Sonia Restrepo

Con el paso del tiempo, la vida sentimental de Yeison Jiménez tomó otro rumbo. En la actualidad, el artista mantenía una relación sólida con Sonia Restrepo, con quien llevaba más de 10 años.

La pareja se conoció cuando ella tenía 18 años y él 32, durante un evento en Caldas, en los primeros años de la carrera musical del cantante.

Sonia fue una figura clave en su vida personal y familiar, acompañándolo en su crecimiento artístico y en los momentos más importantes de su carrera.

Hoy, mientras el país sigue despidiendo a Yeison Jiménez, estas imágenes del pasado se suman al recuerdo de un artista que nunca ocultó que sus canciones estaban profundamente ligadas a su historia de vida.