Vuelve la Fiesta del Cine en Colombia: entradas desde $8.000 y películas disponibles

Buenas noticias para los amantes del séptimo arte, pues la Fiesta del Cine regresa a Colombia este 19 y 20 de febrero, con entradas desde $8.000, una oportunidad perfecta para volver a disfrutar la pantalla grande sin afectar el bolsillo.

La iniciativa busca reactivar la asistencia a las salas y reunir nuevamente al público alrededor del cine. Durante estos dos días, cadenas como Cine Colombia, Cinépolis, Royal Films, Cinemark, Procinal, Cineplex y Cineland se unen para impulsar esta experiencia colectiva.

Funciones desde $8.000 y formatos especiales

Además de las proyecciones tradicionales en 2D, el público podrá acceder —según disponibilidad— a formatos como IMAX, 4D, XD, Premier, Bistro, Screen X, Dolby Atmos, VIP y Junior, cada uno con tarifas diferenciales definidas por las cadenas.

La preventa oficial arrancará el martes 17 de febrero desde las 3:00 p. m., con boletería disponible en plataformas digitales, taquillas físicas y kioscos de autoservicio. La recomendación es comprar con tiempo, ya que se trata de una promoción válida solo por dos días.

Estas son algunas películas que podrá ver durante la Fiesta del Cine

La programación incluye estrenos recientes y títulos muy esperados como Avatar, Zootopia, Greenland, Cumbres Borrascosas, Camino del Crimen y GOAT: La cabra que cambió el fuego, entre otras producciones.

En salas como Viziona Cines, ubicado en el Edén Centro Comercial de Bogotá, también estarán disponibles títulos como “Cumbres Borrascosas” (estreno del 12 de febrero) y “GOAT.

La Fiesta del Cine se consolida así como una excusa perfecta para reencontrarse con las palomitas, la oscuridad de la sala y las historias que solo se viven en grande. Dos días, entradas económicas y una cartelera variada: el plan ya está servido.